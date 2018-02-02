новости
новости
Регистрация
В Тулу приедут Караулова, Пореченков, Огурцов и Сихарулидзе

В Тулу приедут Караулова, Пореченков, Огурцов и Сихарулидзе

Известные люди поддержат олимпийскую сборную России.

3 февраля в Тульском кремле пройдет концерт в поддержку олимпийской сборной в рамках акции «Россия в моем сердце». На сцене выступит популярная певица Юлианна Караулова. Начало в 11.30.

Также ожидается выступление известных актеров Михаила Пореченкова и Алексея Огурцова и олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта Антона Сихарулидзе.

Вход на концерт свободный.

Кроме того, в атриуме кремля все посетители смогут оставить пожелания олимпийцам на огромном баннере.

— Многие российские спортсмены, которые неоднократно радовали нас своими победами, не смогут принять участие в Олимпиаде. И в этот момент им как никогда нужна наша поддержка. Наша организация приглашает всех неравнодушных к российскому спорту на митинг-концерт в поддержку каждого спортсмена. Вы сможете поделиться своими чувствами, отправить слова поддержки спортсменам, вспомнить наши победы. Мы все — одна команда большой великой страны! Приходите! — приглашают организаторы.

 

Напомним, 27 января в Туле состоялась акция «Россия в моем сердце», организованная губернатором Алексеем Дюминым. Её цель — поддержка российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Корее.

Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных туляков, а вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг рассказал о важности развития этого вида спорта в регионах.

Сюжет: Акция "Россия в моем сердце"
В Тульском кремле выступит Юлианна Караулова
Жизнь Тулы и области
В Тульском кремле выступит Юлианна Караулова
31 января, в 11:46, 81 3314 -5
Туляков приглашают поддержать олимпийскую сборную России
Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают поддержать олимпийскую сборную России
29 января, в 11:32, 22 1181 -1
Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
27 января, в 16:57, 3 3407 2
Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники
Жизнь Тулы и области
Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники
27 января, в 15:39, 32 2803 8
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:01 −4
Другие статьи по темам
Событие
концерт
Люди
Юлианна КарауловаМихаил ПореченковАнтон СихарулидзеАлексей Огурцов
Место
Тула
Прочее
олимпийская сборнаяподдержка олимпийской сборной

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
Жителя Богородицка покусала бродячая собака
Жителя Богородицка покусала бродячая собака
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.