В Тульском кремле выступит Юлианна Караулова

3 февраля в 11.30 в Тульском кремле выступит певица Юлианна Караулова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Концерт пройдет в рамках акции «Россия в моем сердце» в поддержку олимпийской сборной страны. Вход на концерт свободный.

— Многие российские спортсмены, которые неоднократно радовали нас своими победами, не смогут принять участие в Олимпиаде. И в этот момент им, как никогда, нужна наша поддержка. Наша организация приглашает всех неравнодушных к российскому спорту на митинг-концерт в поддержку каждого спортсмена. Вы сможете поделиться своими чувствами, отправить слова поддержки спортсменам, вспомнить наши победы. Мы все — одна команда большой великой страны! Приходите! — приглашают организаторы.

Напомним, 27 января в Туле состоялась акция «Россия в моем сердце», организованная губернатором Алексеем Дюминым. Её цель — поддержка российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Корее.

Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов провели мастер-класс для юных туляков, а вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг рассказал о важности развития этого вида спорта в регионах.