Алексей Дюмин: «Российским олимпийцам нужна поддержка всей страны»

Фото Дмитрия Дзюбина

Тула, признанная мастерская России, как и вся страна, выражает поддержку нашим соотечественникам, участникам Олимпиады в Пхёнчхане и призывает другие регионы поддержать наших олимпийцев своими символами.

На тульской ледовой арене «Тропик» проходит акция «Россия в моём сердце», инициированная главой региона Алексеем Дюминым. Губернатор побеседовал с юными спортсменами.

Алексей Дюмин Наша основная задача – побеждать. Сегодня для вас уникальная возможность пообщаться с хоккеистами сборной России, поучиться у них. Вы представляете нашу область, играя за разные команды. Но сегодня мы все одна команда – Россия.

По приглашению главы региона в Тулу приехали игроки национальной сборной Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года в Корее.

Также Тулу посетил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Тульские хоккеисты смогли лично пообщаться со знаменитыми спортсменами, принять участие в мастер-классе, сфотографироваться на память и получить автографы. Алексей Дюмин пожелал ребятам новых успехов, а нашим олимпийцам – громких побед.

Губернатор отметил, что российским спортсменам нужна поддержка всей страны и призвал жителей других регионов присоединиться к акции «Россия в моём сердце». Из Тулы наши олимпийцы увезут самовар и пряник. Специально изготовленные для такого случая символы Тулы попадут в Русскую деревню Олимпийского парка.