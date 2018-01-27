новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин: «Российским олимпийцам нужна поддержка всей страны»
Фото Дмитрия Дзюбина

Алексей Дюмин: «Российским олимпийцам нужна поддержка всей страны»

Губернатор Тульской области пообщался с юными хоккеистами на ледовой арене «Тропик».

Тула, признанная мастерская России, как и вся страна, выражает поддержку нашим соотечественникам, участникам Олимпиады в Пхёнчхане и призывает другие регионы поддержать наших олимпийцев своими символами. 

На тульской ледовой арене «Тропик» проходит акция «Россия в моём сердце», инициированная главой региона Алексеем Дюминым. Губернатор побеседовал с юными спортсменами.

Алексей Дюмин

Наша основная задача – побеждать. Сегодня для вас уникальная возможность пообщаться с хоккеистами сборной России, поучиться у них. Вы представляете нашу область, играя за разные команды. Но сегодня мы все одна команда – Россия. 

 

По приглашению главы региона в Тулу приехали игроки национальной сборной Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года в Корее.

Также Тулу посетил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Тульские хоккеисты смогли лично пообщаться со знаменитыми спортсменами, принять участие в мастер-классе, сфотографироваться на память и получить автографы. Алексей Дюмин пожелал ребятам новых успехов, а нашим олимпийцам – громких побед.

Губернатор отметил, что российским спортсменам нужна поддержка всей страны и призвал жителей других регионов присоединиться к акции «Россия в моём сердце». Из Тулы наши олимпийцы увезут самовар и пряник. Специально изготовленные для такого случая символы Тулы попадут в Русскую деревню Олимпийского парка.

Сюжет: Акция "Россия в моем сердце"
Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
Хоккеисты-олимпийцы в тульском «Тропике»: фоторепортаж
вчера, в 16:57, 3 1762 1
Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники
Жизнь Тулы и области
Хоккеисты сборной России научились выпекать тульские пряники
вчера, в 15:39, 14 1406 5
Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»
Жизнь Тулы и области
Роман Ротенберг: «Развитие хоккея начинается с регионов»
вчера, в 14:57, 28 1041 -7
Хоккеисты сборной России проведут мастер-класс для юных туляков
Жизнь Тулы и области
Хоккеисты сборной России проведут мастер-класс для юных туляков
вчера, в 12:01, 18 954 4
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 14:31 −5
Другие статьи по темам
Событие
акция Россия в моем сердцеОлимпиада-2018хоккейледовая арена Тропикинициатива Алексея Дюминагубернатор Тульской области
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам отличить настоящие банкноты от фальшивых
Как тулякам отличить настоящие банкноты от фальшивых
Зенитовцы Дзюба и Новосельцев готовятся к переходу в тульский «Арсенал»
Зенитовцы Дзюба и Новосельцев готовятся к переходу в тульский «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.