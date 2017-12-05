Общественники одобрили бюджет Тулы на 2018 год

Фото Евгении Дрюковой

Участники обсуждений отметили, что бюджет Тулы на 2018 год сбалансированный и охватывает все наиболее важные вопросы города.

В Тульском государственном университете состоялось заседание Штаба по стратегическому развитию города. Основной целью заседания стало итоговое обсуждение участниками экспертного совета проекта бюджета Тулы на 2018 и плановый период 2019-2020 годы.

Заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов озвучил основные параметры бюджета-2018:

В 2018 году доходы казны запланированы в размере 12,4 млрд рублей, расходы – 13,1 млрд рублей. Дефицит составит 769 млн рублей.

Традиционно акцент будет сделан на социальной сфере. Расходы на социальный нужды составят почти 8,9 млрд рублей. Это около 60% от всех расходов регионального центра. Эти деньги будут потрачены на образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику. Так, в частности, запланирована индексация зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4%, а также приобретение двух зданий детских садов в микрорайоне Левобережный и селе Зайцево.

На городское хозяйство будет направлено в 2018 году около 3,6 млрд рублей – это 30% бюджета. Средства пойдут на уборку города, транспортное обслуживание населения, ремонт автодорог, благоустройство дворов и территорий общего пользования, переселение граждан из аварийного фонда, инвестиции в объекты коммунальной сферы, замену лифтов в многоквартирных домах.

Глава регионального правительства Юрий Андрианов, присутствовавший на заседании Штаба, попросил городских чиновников не снижать расходы на расселение аварийных домов.

Илья Беспалов сообщил, что, как и в уходящем году, в 2018 году на эти цели будет направлено 100 млн рублей, ещё 400 млн добавит областной бюджет. На эти деньги планируется приобрести квартиры для 400 семей из 39 ветхих домов.

Что касается замены лифтов, то в будущем году планируется заменить 75 единиц, сообщил заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин. На эти цели будет потрачено 135 млн рублей (70 млн — Фонд капремонта, 30 млн — областной бюджет и столько же — казна Тулы, остальное — жители).

– Программа пока ещё разрабатывается, в том числе и механизм подачи заявок на замену лифта от жителей. Но можно точно сказать, что программа будет и деньги уже в бюджете на всех уровнях зарезервированы, — пояснил Роман Мурзин

Продолжится и реализация программы «Формирование современной городской среды». В 2017 году благодаря ей было благоустроено 163 дворовые территории и 17 общественных пространств. Каждый этап реализации программы — от разработки проектной документации до сдачи объекта — контролировали сами жители.

Для участия в программе 2018 года было подано 394 заявки, из них по количеству набранных баллов в проект вошло 76 дворовых территорий и сквер ТНИТИ на ул. Болдина, 98, где по окончании ремонта и планировки территории посадят деревья, а сам сквер будет поделен на две зоны отдыха: детскую и взрослую. «Народный бюджет» – еще один проект, пользующийся популярностью у туляков. В 2017 году в рамках этой программы было отремонтировано 59 объектов на сумму 95,4 млн рублей. На будущий год было подано 192 заявки, из них одобрено 67. В планах завершить ремонтные работы в школах и детских садах до 15 августа. Сумма бюджетных средств, предусмотренных для реализации данного проекта, составляет 23,2 млн рублей. Что касается реализации программы «Большая Тула — Светлый город», то в предстоящий год подано 383 заявки. Список объектов формировался согласно пожеланиям жителей города и предписаниям ГИБДД. В 2018 году будут проведены работы на 89 объектах на общую сумму 20 млн рублей. Для содержания городских территорий будет приобретена спецтехника на 25,2 млн рублей. Всего закупят 8 единиц коммунальной техники: тракторы МТЗ, автовышка для удаления аварийных деревьев, каналопробивочная машина, которая поможет содержать и линии канализации, и линии ливневых канализаций. В целях содержания городских территорий предусмотрено: на содержание объектов благоустройства – 415,9 млн рублей,

на содержание зеленых насаждений – 117,6 млн рублей,

на содержание автомобильных дорог – 389,3 млн рублей,

на приобретение, заготовку, хранение противогололедных материалов – 137,1 млн рублей.

По итогу проект бюджета получил одобрение городского Общественного совета, а также участников экспертных советов Штаба по стратегическому развитию города Тулы.

– Бюджет достаточно сбалансированный. Если говорить о мероприятиях в рамках различных программ, то в планах стоит именно то, что нужно в первую очередь делать в Туле. Конечно, хотелось бы и светофоры выносные, и многое другое. Но у нас не все населенные пункты, например, обеспечены водой и дорогами. Поэтому сначала нужно создать нормальные условия для жизни, а потом мы уже будем класть брусчатку класть прям через поле и делать выносные светофоры, – считает общественный эксперт Олег Гречев.

– Это было реально интересное и живое обсуждение бюджета. Денег не хватает никогда, как и в любом семейном бюджете. Но самое главное – это грамотно расставить приоритеты и определить болевые точки, заложить основы для дальнейшего развития города. В случае с бюджетом Тулы на 2018 год мы как раз видим именно грамотный и взвешенный подход, – поделился своим мнением председатель правления ТОС «Ложевое» Евгений Покровский.

Сегодня проект бюджета прошел обсуждение на публичных слушаниях при Тульской городской думе.