Сотрудники ГИМС вместе с полицейскими патрулируют тульские водоемы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С любителями рыбной ловли проводятся профилактические беседы о соблюдении требований безопасного поведения на водных объектах в зимнее время.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области, совместно с представителями тульского УМВД провели рейд на пруду в ЦПКиО имени Белоусова.

Они напомнили рыбакам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен и раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Выходя на лед, помните: его прочность зависит не только от толщины, но и от температуры воды и воздуха.

Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой – опасные места на льду, как правило, темнее остальных. Непрочен мутный лед, ноздреватый и беловатый. Одним из самых опасных мест считается спуск – в месте его примыкания к суше часто бывают трещины.

В соответствии с региональным законодательством, за выход (выезд) на лед и передвижение по льду в местах, где установлены запрещающие знаки, предусмотрена административная ответственности – предупреждение или штраф на сумму до 1000 рублей.