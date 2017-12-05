новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИМС вместе с полицейскими патрулируют тульские водоемы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники ГИМС вместе с полицейскими патрулируют тульские водоемы

С любителями рыбной ловли проводятся профилактические беседы о соблюдении требований безопасного поведения на водных объектах в зимнее время.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области, совместно с представителями тульского УМВД провели рейд на пруду в ЦПКиО имени Белоусова. 

Они напомнили рыбакам, что выход на лед в период его образования категорически запрещен и раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Выходя на лед, помните: его прочность зависит не только от толщины, но и от температуры воды и воздуха.

Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой – опасные места на льду, как правило, темнее остальных. Непрочен мутный лед, ноздреватый и беловатый. Одним из самых опасных мест считается спуск – в месте его примыкания к суше часто бывают трещины.

В соответствии с региональным законодательством, за выход (выезд) на лед и передвижение по льду в местах, где установлены запрещающие знаки, предусмотрена административная ответственности – предупреждение или штраф на сумму до 1000 рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиполицияпатрулирование водоёмоввыход на лёдзимняя рыбалка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Общественники одобрили бюджет Тулы на 2018 год
Общественники одобрили бюджет Тулы на 2018 год
В Туле ищут водителя, повредившего Lifan на улице 9 Мая
В Туле ищут водителя, повредившего Lifan на улице 9 Мая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.