В 2018 году на благоустройство Тулы потратят 218 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы

28 ноября в Туле прошло четвертое, завершающее заседание Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию Тулы. Эксперты обсудили бюджет 2018 года, в частности средства, которые пойдут на благоустройство городских территорий.

В Туле продолжается программа по реализации Федерального проекта «Формирование современной городской среды». В 2017 году в рамках реализации этого проекта благоустроено 163 дворовые территории и 17 общественных пространств. Каждый этап реализации программы — от разработки проектной документации до сдачи объекта — контролируют сами жители.

Для участия в программе 2018 года было подано 394 заявки, из них по количеству набранных баллов в проект вошло 76 дворовых территорий.

При начислении баллов учитывается общее состояние объекта и количество благополучателей. Чем хуже техническое состояние территории и больше жителей, тем выше баллы. Так, на общественных слушаниях было принято решение об обустройстве сквера ТНИТИ на ул. Болдина, 98. Ремонтные работы там проводились в 2007 году. На данный момент это общественное пространство находится в обветшалом состоянии: разрушены подпорные стенки, лавки, фрагментарно повреждена тротуарная плитка. Сейчас уже подготовлен дизайн-проект, по которому пространство разделено на детскую и взрослую зоны отдыха. Общее количество благополучателей составляет около 6 000 человек.

Проект обустройства сквера ТНИТИ

Все работы на дворовых территориях делятся на основные и дополнительные. К основным относятся асфальтирование, установка лавок, урн и освещения, а к дополнительным — организация заездных карманов, спортивных площадок и установка различных малых архитектурных форм. По проекту при проведении дополнительных работ жители участвуют в финансировании — оплачивают не менее 1% от общей суммы.

В 2019 году размер софинансирования дополнительных работ планируется увеличить до 20%. Это связано с содержанием установленных объектов.

– У нас немало примеров, когда во дворах устанавливались площадки со специальным прорезиненным покрытием, а жители играли на нем в бутсах. Соответственно, покрытие очень быстро приходило в негодность. Мы уверены, что увеличение суммы софинансирования приведет к более ответственному отношению жителей к установленным объектам, – пояснил первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

В 2018 году размер финансирования программы остался на прежнем уровне — 218 млн рублей, из них 54 млн – из бюджета города и 164 млн рублей – из бюджета Тульской области и федеральные средства.

Еще один проект, пользующийся популярностью у туляков, — «Народный бюджет». В 2017 году в рамках этой программы было отремонтировано 59 объектов на сумму 95,4 млн рублей. На сегодняшний день все работы по проекту находятся в стадии завершения.

Для участия в «Народном бюджете — 2018» было подано 192 заявки, из них одобрено 67. В планах завершить ремонтные работы в школах и детских садах до 15 августа. Сумма бюджетных средств, предусмотренных для реализации данного проекта, составляет 23,2 млн рублей.

Также эксперты обсудили реализацию программы «Большая Тула — Светлый город». За период 2016-2017 годов в рамках реализации этой программы выполнены работы по устройству наружного освещения на 172 объектах на общую сумму 97,6 млн рублей. На 2018-2019 годы подано 383 заявки.

Список объектов формировался согласно пожеланиям жителей города и предписаниям ГИБДД.

В 2018 году будут проведены работы на 89 объектах на общую сумму 20 млн рублей.

На территории населенных пунктов Большой Тулы светильники заменены на энергосберегающие. На участке от кольца ул. Короленко, ул. Болдина и по ул. 9 Мая до разворотного кольца на площади Победы устаревшие светильники заменят на светодиодные. Демонтированные светильники модернизируют и используют в населенных пунктах бывшего Ленинского района.

В рамках реализации проекта в каждом территориальном округе будут модернизированы или заменены системы наружного освещения:

В Зареченском округе — 50 объектов, ориентировочная стоимость работ — 17 млн рублей, общее количество благополучателей — 30 541 человек,

В Центральном округе — 14 объектов, ориентировочная стоимость работ — 9,2 млн рублей, общее количество благополучателей — 18 157 человек,

В Советском округе — 4 объекта, ориентировочная стоимость работ — 540 000 рублей, общее количество благополучателей — 52 144 человека,

В Пролетарском округе — 9 объектов, ориентировочная стоимость работ — 6,9 млн рублей, общее количество благополучателей — 3 608 человек,

В Привокзальном округе — 12 объектов, ориентировочная стоимость работ — 6,2 млн рублей, общее количество благополучателей — 7 296 человек.

Для содержания городских территорий будет приобретена спецтехника на 25,2 млн рублей. Всего будет приобретено 8 единиц коммунальной техники: тракторы МТЗ, автовышка для удаления аварийных деревьев, каналопробивочная машина, которая поможет содержать и линии канализации, и линии ливневых канализаций.

В целях содержания городских территорий предусмотрено:

на содержание объектов благоустройства – 415,9 млн рублей,

на содержание зеленых насаждений – 117,6 млн рублей,

на содержание автомобильных дорог – 389,3 млн рублей,

на приобретение, заготовку, хранение противогололедных материалов – 137,1 млн рублей.

Итоговые решения Штаба будут представлены на общественных слушаниях в начале декабря, и впоследствии их рассмотрят депутаты Тульской городской Думы.