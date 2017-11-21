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В 2018 году в Туле планируется заменить 75 лифтов

В 2018 году в Туле планируется заменить 75 лифтов

На эти цели будет потрачено 135 млн рублей.

В Туле проходит заседание Экспертного совета Штаба по стратегическому развитию города: обсуждается бюджет на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство на 2018 год.
 
В 2018 году в Туле впервые начнется замена лифтов. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.
 
Планируется заменить 75 лифтов. На эти цели будет потрачено 135 млн рублей (70 млн — фонд капремонта, 30 млн — область, столько же — Тула, остальное — жители).
 
– Программа пока ещё разрабатывается, в том числе и механизм подачи заявок на замену лифта от жителей. Но можно точно сказать, что программа будет и деньги уже в бюджете на всех уровнях зарезервированы, — пояснил Роман Мурзин.
 
К 2020 году 1299 лифтов будут старше 25 лет, их нужно будет останавливать.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:01 +1
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