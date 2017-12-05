В Туле появился бюст французского летчика Марселя Альбера

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Он воевал в составе эскадрилье «Нормандия – Неман» и обучал пилотов в Тульской области в 1944 году.

На территории регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области состоялось открытие бюста французского летчика Марселя Оливье Альбера, воевавшего в эскадрилье «Нормандия – Неман».

В мероприятии приняли участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому округу Максим Щербаков, школьники, юнармейцы, юные казаки, суворовцы и студенты исторического факультета тульского педуниверситета.

Французские летчики проходили в Туле переподготовку в 1944 году. Многие из них осваивали здесь новый для них самолет Як-9. Инструкторами у них были уже имевшие боевой опыт в России Марсель Альбер и Марсель Лефевр.

«Настоящим асом среди нас был Марсель Альбер, – считал другой ас эскадрильи Ролан де ла Пуап. – Великолепный стрелок, человек с железными нервами, прекрасной памятью».

В марте 1942 года де Голль обратился к советскому руководству с предложением направить в СССР группы летчиков и авиамехаников для совместного участия в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников, а уже в декабре была сформирована эскадрилья, получившая название «Нормандия».

В одних носках, без гроша в кармане

В Советский Союз Марсель Альбер приехал в ноябре 1942 года с группой первых добровольцев. Ситуация на фронте была очень тяжелой – немцы атаковали Сталинград, и в случае взятия города, ход войны мог повернуться совсем по-другому. Но французы приехали воевать против Гитлера именно в этот переломный для всей мировой войны период.

«Когда мы встречались с де Голлем, мы были в одних носках, без копейки в кармане, – вспоминал Альбер. – Он выдал по 30 фунтов каждому пилоту на личные надобности. Мы его спросили – можно ли нас отправить в Россию, поскольку русские вели настоящую борьбу, тогда как в Англии мы имели редкие бои с малым числом самолетов. Россия – это было где-то очень далеко. Один пилот даже сказал, что пока мы доедем, война кончится».

Но она не кончилась. 16 июня 1943 года Альбер сбил свой первый немецкий самолет в небе СССР. За первый год в СССР Альбер сбил 11 самолетов. Когда эскадрилья была преобразована в полк, он стал командиром одной из его эскадрилий.

Марсель Альбер в кабине истребителя

Затем Альбер учил новобранцев эскадрильи. К новым самолетам и российским реалиям французы привыкали с трудом. Самой большой для них проблемой оказались наши просторы. Когда все вокруг белое на много километров вокруг, глазу не за что зацепиться, и трудно ориентироваться в пространстве.

Однажды Альберу пришлось отправляться на поиски вместе с командиром полка Дельфино пропавших земляков Фару и Ирибарна. После того, как в самолете закончился бензин, они приземлились где-то среди бесконечных снегов в районе Сталиногорска, и не выходили на связь. Искали долго.

«Вдруг мотор У-2 зачихал и заглох, – вспоминал Дельфино. – Я вынужден был сам идти на вынужденную посадку. Самолет легко спланировал в глубокий снег. Я ожидал, что мы зароемся в рыхлую массу, но, к моему удивлению, мы скоро встали на лыжи и оказались посреди огромного поля, целы и невредимы, и даже с хорошим настроением. Живы! А это главное!

Оглядевшись, увидели на горизонте горсточку изб. По пояс в снегу пошли к жилью. Шесть долгих километров были длинными и трудными. Поселок оказался обитаемым. Мы обнаружили в нем крестьян. Один из колхозников запряг в телегу двух лошадей и через лес, в котором водились волки, отвез нас на запасной аэродром, находившийся километрах в двадцати от места нашей вынужденной посадки. Все обошлось, волки нас не съели. Самолет удалось доставить на место».

За 47 успешных боевых вылетов, Марсель Альбер два самолета сбил лично и три – в группе, за что был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени

18 октября 1944 года французские летчики под его командованием встретили около 20 бомбардировщиков противника, шедших под прикрытием шести истребителей. Стремительно атаковав врага, французские летчики сбили 6 бомбардировщиков и 3 истребителя. Сам Марсель уничтожил в этом бою два вражеских самолета.

26 октября во главе восьми «Яков» Альбер Марсель вылетел для прикрытия наступающих советских войск. В обозначенном командованием районе они натолкнулись на немецкие самолеты, которые попытались уклониться от боя. Отряд Альбера, пользуясь высотой, легко догнал врага, и нанес сокрушительный удар. Марсель Альбер, вместе с Амарже, догнав один из самолетов, двумя длинными очередями уничтожил его. Это была 23-я победа Альбера и 200-й сбитый самолет на счету летчиков «Нормандии — Неман».

Звезда Героя и... дом престарелых

«Я полагался на удачу, и мне везло, – считал Марсель Альбер. – В воздушном бою важно видеть далеко, а у меня было хорошее зрение, и я всегда видел, когда появлялся противник».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1944 года за мужество, героизм и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами гражданину Французской Республики старшему лейтенанту Марселю Альберу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны лётчик продолжил службу в ВВС Франции.

«Я служил в испытательном центре в Оранже, – вспоминал Марсель. – Там однажды мне пришлось сажать загоревшийся самолет с десятью пассажирами на борту. Самолет зацепился за деревья и взорвался. Меня выбросило, и я уцелел, не знаю, как и почему. Я шел пешком, и один мальчишка меня заметил, меня разыскивали в течение шести часов. Этот мальчишка сообщил, где я. В это время уже начали раскапывать место взрыва в поисках моего трупа».

В 1948 году Марсель Альбер ушел в отставку, женился на американке и переехал в США. Свои последние годы провёл в доме престарелых в Харлингене (штат Техас). Умер 23 августа 2010 года, на 93-м году жизни.