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В Туле началась приемка работ по программе «Народный бюджет-2017»

В Туле началась приемка работ по программе «Народный бюджет-2017»

В 2017 году в программе принимали участие 59 объектов, работы в общей сложности обошлись в 95 млн рублей.

Сегодня, 24 ноября, состоялась комиссионная приемка ремонтных работ, выполненных в доме №2 по ул. Демонстрации в Туле, выполненных в рамках программы «Народный бюджет-2017».
 
Подрядчик ремонтировал крышу дома, в общей сложности работы обошлись в 2,3 млн рублей. Оплачивали их городской и областной бюджеты, а также жители дома (430 тысяч рублей) в рамках софинансирования.
 
 
Жители отметили высокое качество работ, подчеркнув, что подрядчик выполнил все в срок. Итогом стал подписанный жителями и членами комиссии акт приемки выполненных работ.
 

Петр Черныш

– Все жители единогласно проголосовали за участие в программе   «Народный бюджет», потому что сами мы бы ни за что не смогли бы оплатить эти работы полностью. За капитальный ремонт деньги собираются на спецсчете, но их не хватило бы – мы за счет них заменили два лифта, – рассказывает председатель ТСЖ Петр Черныш. – Мы ремонта текущей крыши над тремя подъездами ждали много лет, дом не старый, но проблемы появились практически сразу. Квартиры на верхних этажах заливало каждую весну и осень. Теперь у нас в планах ремонт дворовой территории по программе комплексного благоустройства. 
 
 
Руководитель Службы единого заказчика Алексей Федосеев рассказал, что в 2017 году в программе принимали участие 59 объектов, работы в общей сложности обошлись в 95 млн рублей. Это: ремонт кровли, подъездов, замена оконных блоков, устройство наружного освещения, ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, фасадов, благоустройство территорий, ремонт автомобильных дорог и т.д.
 
 
В 2018 году в программе участвуют 67 заявок (объектов). Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, оценивающая заявки и документы муниципальных образований Тульской области.
 

Алексей Федосеев

– Жители поверили, что участие в таких программах выгодно. При формировании списка участников программы учитывается количество благополучателей, актуальность проблемы (между кровлей и детской площадкой предпочтение будет отдано кровле, потому что это более важно) и согласие жителей на софинансирование работ, – пояснил Алексей Федосеев.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:45 0
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