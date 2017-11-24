В Туле началась приемка работ по программе «Народный бюджет-2017»

В 2017 году в программе принимали участие 59 объектов, работы в общей сложности обошлись в 95 млн рублей.

Сегодня, 24 ноября, состоялась комиссионная приемка ремонтных работ, выполненных в доме №2 по ул. Демонстрации в Туле, выполненных в рамках программы «Народный бюджет-2017».

Подрядчик ремонтировал крышу дома, в общей сложности работы обошлись в 2,3 млн рублей. Оплачивали их городской и областной бюджеты, а также жители дома (430 тысяч рублей) в рамках софинансирования.

Жители отметили высокое качество работ, подчеркнув, что подрядчик выполнил все в срок. Итогом стал подписанный жителями и членами комиссии акт приемки выполненных работ.

Петр Черныш – Все жители единогласно проголосовали за участие в программе «Народный бюджет», потому что сами мы бы ни за что не смогли бы оплатить эти работы полностью. За капитальный ремонт деньги собираются на спецсчете, но их не хватило бы – мы за счет них заменили два лифта, – рассказывает председатель ТСЖ Петр Черныш. – Мы ремонта текущей крыши над тремя подъездами ждали много лет, дом не старый, но проблемы появились практически сразу. Квартиры на верхних этажах заливало каждую весну и осень. Теперь у нас в планах ремонт дворовой территории по программе комплексного благоустройства.

Руководитель Службы единого заказчика Алексей Федосеев рассказал, что в 2017 году в программе принимали участие 59 объектов, работы в общей сложности обошлись в 95 млн рублей. Это: ремонт кровли, подъездов, замена оконных блоков, устройство наружного освещения, ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, фасадов, благоустройство территорий, ремонт автомобильных дорог и т.д.

В 2018 году в программе участвуют 67 заявок (объектов). Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия, оценивающая заявки и документы муниципальных образований Тульской области.