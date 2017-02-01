В Туле в квартире на улице Оружейной после пожара нашли труп мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

31 января вечером в Туле в четырехэтажке произошел пожар. О возгорании в двухкомнатной квартире на третьем этаже, расположенной на улице Оружейной в доме №48, сообщили в 21.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные приехали на место происшествия через шесть минут. С огнем удалось справиться в 21.45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В горящей квартире был найден труп 33-летнего мужчины.

Его тело обнаружили в коридоре. Там же были найдены обгоревшие постельные принадлежности. Как стало известно Myslo, указанный мужчина вел асоциальный образ жизни. Он жил вместе с парализованной бабушкой. К счастью, пожилую женщину удалось спасти из горящей квартиры.

В пресс-службе Следственного комитета Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.