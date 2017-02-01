новости
новости
Регистрация
В Туле в квартире на улице Оружейной после пожара нашли труп мужчины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле в квартире на улице Оружейной после пожара нашли труп мужчины

Тело погибшего вместе с обгоревшими постельными принадлежностями оказалось в коридоре.

31 января вечером в Туле в четырехэтажке произошел пожар. О возгорании в двухкомнатной квартире на третьем этаже, расположенной на улице Оружейной в доме №48, сообщили в 21.28 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные приехали на место происшествия через шесть минут. С огнем удалось справиться в 21.45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В горящей квартире был найден труп 33-летнего мужчины.

Его тело обнаружили в коридоре. Там же были найдены обгоревшие постельные принадлежности. Как стало известно Myslo, указанный мужчина вел асоциальный образ жизни. Он жил вместе с парализованной бабушкой. К счастью, пожилую женщину удалось спасти из горящей квартиры.

В пресс-службе Следственного комитета Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула
Прочее
погибнайден трупследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В домах тульского Заречья станет теплее
В домах тульского Заречья станет теплее
Алексей Дюмин. Год у руля региона
Алексей Дюмин. Год у руля региона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика