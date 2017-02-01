Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании
Генерального директора ОАО Фирма «РЭМС» Сергея Тимохина избили возле собственного дома утром 1 февраля.
Полиция подтвердила факт обращения в полицию директора управляющей компании ОАО Фирма «РЭМС».
– Утром 1 февраля в отдел полиции «Привокзальный» поступило обращение мужчины о том, что он был избит неподалёку от места жительства. Его заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. Мужчина направлен на обследование для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, Myslo писал о том, что двое неизвестных напали на генерального директора УК ОАО фирмы «РЭМС» Сергея Тимохина. По предварительным данным, преступники несколько раз ударили мужчину по голове, когда он утром вышел из дома.