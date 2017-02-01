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Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании
Фото из архива Myslo

Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании

Генерального директора ОАО Фирма «РЭМС» Сергея Тимохина избили возле собственного дома утром 1 февраля.

Полиция подтвердила факт обращения в полицию директора управляющей компании ОАО Фирма «РЭМС».

– Утром 1 февраля в отдел полиции «Привокзальный» поступило обращение мужчины о том, что он был избит неподалёку от места жительства. Его заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. Мужчина направлен на обследование для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, Myslo писал о том, что двое неизвестных напали на генерального директора УК ОАО фирмы «РЭМС» Сергея Тимохина. По предварительным данным, преступники несколько раз ударили мужчину по голове, когда он утром вышел из дома.

 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 13:55 +4
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