Полиция прокомментировала нападение на директора тульской управляющей компании

Фото из архива Myslo

Полиция подтвердила факт обращения в полицию директора управляющей компании ОАО Фирма «РЭМС».

– Утром 1 февраля в отдел полиции «Привокзальный» поступило обращение мужчины о том, что он был избит неподалёку от места жительства. Его заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. Мужчина направлен на обследование для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, Myslo писал о том, что двое неизвестных напали на генерального директора УК ОАО фирмы «РЭМС» Сергея Тимохина. По предварительным данным, преступники несколько раз ударили мужчину по голове, когда он утром вышел из дома.