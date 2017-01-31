Тульская область получит субсидии на строительство двух корпусов детской клинической больницы

Деньги на это в качестве субсидии региону выделили из федерального бюджета.

Стало известно, на что пойдут деньги, выделенные на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения. Напомним, Правительство РФ выделило 692,2 млн рублей трем субъектам Федерации для софинансирования строительства и реконструкции учреждений здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Тульской области выделены средства в размере 305 988,4 млн рублей.

Эти средства пойдут на строительство изоляционно-диагностического корпуса и лаборатории микробиологических исследований и специализированного палатно-боксированного корпуса Тульской детской областной клинической больницы.

Своевременно был подготовлен пакет документов на строительство. Вопрос о продолжении строительства двух корпусов Тульской детской клинической больницы был рассмотрен в феврале прошлого года.

Благодаря инициативе Алексея Дюмина стало возможным выделение средств из федерального бюджета. Ввод новых корпусов позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи детям в регионе.