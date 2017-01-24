Что будет сделано в Тульском кремле к его пятисотлетию?

Фото Алексея Пирязева.

Об этом рассказала министр культуры ТО Татьяна Рыбкина на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года и планам работы в 2017 году.

Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в этом году завершается масштабный проект по созданию музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. В бывшем здании электростанции будут располагаться новые экспозиции музея «История Тульского кремля» и Военно-исторического музея.

– Экспозиция откроется к лету 2017 года. Она будет создана с использованием мультимедиа и интерактивных проектов, – пояснила министр. – Считаю, несколько лет назад было принято верное решение, чтобы на месте разрушенной электростанции сделать музейно-выставочный центр. Согласитесь, прийти в кремль и просто погулять по его территории – этого мало, чтобы туристы поехали смотреть один из 18 кремлей России. Этот комплекс будет украшением не только кремля, но и всего музейного комплекса региона. Его выставочная площадь более 2000 кв. м. Там можно проводить различные форумы, торжественные мероприятия, ёлки для детей, концерты.

В 2016 году произошло знаковое событие для Тульской области – Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты.

– С этой инициативой к Президенту обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тульская область никогда не имела раньше такого большого федерального проекта, – сказала Татьяна Рыбкина. – Сейчас идет формирование оргкомитета. Центрами празднования станут город-герой Тула и два исторических поселения федерального значения: село Крапивна и город Белев, а также малый исторический город Чекалин (Лихвин).

Что будет сделано к 500-летию? Во-первых, будут приведены в порядок территории вокруг кремля и Казанская набережная. Во-вторых, в кремле будут организованы праздничные мероприятия.

Например, сейчас идут переговоры, чтобы были и шоу-реконструкции исторических событий, и музыкально-театральные представления под открытым небом.

– Хочется, чтобы в рамках празднования 500-летия возведения кремля и Большой засечной черты были проведены исследования, археологические работы на территории самих засек – они никогда раньше не проводились. Чтобы пополнились музейные фонды и были на эту тему научные конференции. Об этом сейчас идут переговоры с научным и музейным сообществом, – пояснила министр.