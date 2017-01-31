Что изменится в жизни туляков с 1 февраля?

С 1 февраля 2017 года туляков ждут некоторые изменения. Myslo публикует самые значимые из них.

Повышение пенсий

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 миллиона человек.

Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.

Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

Приватизация квартиры будет платной

У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года.

Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней.

Получать паспорта и права будет проще

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы" можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права.

Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек. Это касается и городов федерального значения. Их в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

В отделениях МРЭО Тульской области изменится режим работы

В работе МРЭО произойдут небольшие изменения.

Отделения №1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:

Понедельник неприемный день Вторник Обед 13.00-14.00 9.00-18.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница 9.00-13.00 Суббота 9.00-16.45 Воскресенье неприемный день

Отделение №3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:

Понедельник Обед 13.00-14.00 9.00-18.00 Вторник 9.00-18.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница неприемный день Суббота неприемный день Воскресенье Обед 13.00-14.00 9.00-16.45

Тульским предпринимателям пора менять кассу

Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет как на ладони. И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

Госзакупки с поправками

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок.

Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.

Туляки смогут записать ребенка в школу через «Госуслуги 71»

1 февраля портал gosuslugi71.ru начнет прием заявлений в первый класс школ региона.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

– Услуга записи в школу на портале «Госуслуги 71» доступна тулякам с прошлого года. До 20 июня запись возможна в школу, к которой ребенок привязан территориально. Заявления в первый класс любой школы, в которой есть свободные места, будут регистрироваться с 1 июля по 25 августа. В помощь родителям мы запустили сайт school.gosuslugi71.ru, где подробно рассказали о процессе подачи заявления. Надеемся, что сложностей не возникнет. Если появятся дополнительные вопросы, можно позвонить на нашу горячую линию (4872) 24-99-99.

Для записи в школу через интернет необходима подтвержденная учетная запись портала госуслуг. Ее оформляют в отделениях МФЦ. Для регистрации при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Если вы самостоятельно регистрировались на портале госуслуг ранее, в МФЦ вы также сможете подтвердить учетную запись и получить доступ ко всем электронным услугам.

С 13 февраля на улице Лермонтова в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

На ул. Лермонтова на участке от ул. Болдина до ул. Короленко будет запрещена остановка и стоянка транспорта. На указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Это необходимо для того, чтобы максимально увеличить пропускную способность на данном участке.

В случае остановки и стоянки автотранспорта на ул. Лермонтова создаются помехи в движении иных транспортных средств, загружается проезжая часть до одной полосы, а также затрудняется встречный разъезд.

На улице Макаренко в Туле в выходные и праздники запретят парковаться

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки проезжей части ул. Макаренко, на участке от ул. 9-го Мая до ул. Седова, администрацией принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».

Установлены знаки будут по четной стороне улицы. Запрет вводятся с 11 февраля и будут действовать только в выходные и праздничные дни.