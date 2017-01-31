Что изменится в жизни туляков с 1 февраля?
Myslo публикует самые важные события.
С 1 февраля 2017 года туляков ждут некоторые изменения. Myslo публикует самые значимые из них.
Повышение пенсий
С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 миллиона человек.
Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.
Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.
Приватизация квартиры будет платной
У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года.
Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней.
Получать паспорта и права будет проще
С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы" можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права.
Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек. Это касается и городов федерального значения. Их в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
В отделениях МРЭО Тульской области изменится режим работы
В работе МРЭО произойдут небольшие изменения.
Отделения №1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:
|
Понедельник
|
|
неприемный день
|
Вторник
|
Обед 13.00-14.00
|
9.00-18.00
|
Среда
|
9.00-18.00
|
Четверг
|
9.00-18.00
|
Пятница
|
9.00-13.00
|
Суббота
|
9.00-16.45
|
Воскресенье
|
|
неприемный день
Отделение №3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:
|
Понедельник
|
Обед 13.00-14.00
|
9.00-18.00
|
Вторник
|
9.00-18.00
|
Среда
|
9.00-18.00
|
Четверг
|
9.00-18.00
|
Пятница
|
неприемный день
|
Суббота
|
|
неприемный день
|
Воскресенье
|
Обед 13.00-14.00
|
9.00-16.45
Тульским предпринимателям пора менять кассу
Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.
А при новых машинах вся выручка будет как на ладони. И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.
Госзакупки с поправками
С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок.
Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку. Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.
Туляки смогут записать ребенка в школу через «Госуслуги 71»
1 февраля портал gosuslugi71.ru начнет прием заявлений в первый класс школ региона.
Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:
– Услуга записи в школу на портале «Госуслуги 71» доступна тулякам с прошлого года. До 20 июня запись возможна в школу, к которой ребенок привязан территориально. Заявления в первый класс любой школы, в которой есть свободные места, будут регистрироваться с 1 июля по 25 августа. В помощь родителям мы запустили сайт school.gosuslugi71.ru, где подробно рассказали о процессе подачи заявления. Надеемся, что сложностей не возникнет. Если появятся дополнительные вопросы, можно позвонить на нашу горячую линию (4872) 24-99-99.
Для записи в школу через интернет необходима подтвержденная учетная запись портала госуслуг. Ее оформляют в отделениях МФЦ. Для регистрации при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Если вы самостоятельно регистрировались на портале госуслуг ранее, в МФЦ вы также сможете подтвердить учетную запись и получить доступ ко всем электронным услугам.
С 13 февраля на улице Лермонтова в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
На ул. Лермонтова на участке от ул. Болдина до ул. Короленко будет запрещена остановка и стоянка транспорта. На указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Это необходимо для того, чтобы максимально увеличить пропускную способность на данном участке.
В случае остановки и стоянки автотранспорта на ул. Лермонтова создаются помехи в движении иных транспортных средств, загружается проезжая часть до одной полосы, а также затрудняется встречный разъезд.
На улице Макаренко в Туле в выходные и праздники запретят парковаться
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственной уборки проезжей части ул. Макаренко, на участке от ул. 9-го Мая до ул. Седова, администрацией принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».
Установлены знаки будут по четной стороне улицы. Запрет вводятся с 11 февраля и будут действовать только в выходные и праздничные дни.