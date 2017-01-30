новости
новости
Регистрация
С 1 февраля тулякам проиндексируют часть соцгарантий

С 1 февраля тулякам проиндексируют часть соцгарантий

Кроме того, как заявил премьер-министр РФ, с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд.

Ряд социальных гарантий проиндексируют с 1 февраля, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Он также отметил, что позднее индексируют и стипендиальный фонд.

«На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий. Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%», – отметил премьер.

Также будет проиндексирован и ряд других социальных гарантий, тоже с 1 февраля:

  • пособия и выплаты, 
  • компенсации, предусмотренные федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам,
  • различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

Стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября 2017 года, добавил премьер-министр, хотя в конце прошлого года заявлялось, что стипендии индексировать не будут.

«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей», – отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, в феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. И доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%, однако в августе правительство решило заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:52 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Прочее
индексацияпенсиистипендии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин наградил Владимира Груздева орденом Александра Невского
Владимир Путин наградил Владимира Груздева орденом Александра Невского
Кимовская типография загрязняла атмосферный воздух
Кимовская типография загрязняла атмосферный воздух
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика