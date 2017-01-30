С 1 февраля тулякам проиндексируют часть соцгарантий

Кроме того, как заявил премьер-министр РФ, с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд.

Ряд социальных гарантий проиндексируют с 1 февраля, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Он также отметил, что позднее индексируют и стипендиальный фонд.

«На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий. Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%», – отметил премьер.

Также будет проиндексирован и ряд других социальных гарантий, тоже с 1 февраля:

пособия и выплаты,

компенсации, предусмотренные федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам,

различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

Стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября 2017 года, добавил премьер-министр, хотя в конце прошлого года заявлялось, что стипендии индексировать не будут.

«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей», – отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, в феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. И доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%, однако в августе правительство решило заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.