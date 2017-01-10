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Тульским предпринимателям пора менять кассу

Тульским предпринимателям пора менять кассу

Обновленный закон о применении контрольно-кассовой техники вступает в силу с 1 февраля 2017 г. и напрямую затрагивает интересы организаций и предпринимателей

С 1 февраля 2017 года налоговые органы перестанут регистрировать контрольно-кассовую  технику старого образца. А  с 1 июля 2017 года большинство организаций и индивидуальных предпринимателей должны перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в обязательном порядке. По новому закону устанавливаются технологические правила и стандарты, предусматривающие передачу налоговому органу информации о совершенных предпринимателями наличных расчетах в режиме реального времени. Подобные правила призваны сократить количество операций с наличными средствами при расчете за товары, работы и услуги, которые могут быть скрыты от внимания контролирующих органов.

В этом законе, по мнению Михаила Глухова, председателя  Тульского регионального отделения «Опоры России», есть недоработки.  Например, в нашей стране есть территории, неохваченные современными видами связи и интернетом. Поэтому должен быть утвержденный перечень территорий, где производить операции на новых контрольно-кассовых аппаратах невозможно. Он должен утверждаться органами власти в субъектах в соответствии с критериями Минсвязи РФ.

 

- Конечно, то, что нет утвержденного перечня территорий – это недоработка.  Но закон вступает в силу, и предпринимателям я бы советовал сначала разобраться и определиться, когда им наиболее выгодно перейти на новые кассовые аппараты. Тем более,  что есть возможности получить на каждую кассу налоговый вычет. Если предприниматели будут сталкиваться с завышением цен на ККТ или попытками "нажиться" за их счет другими структурами, предлагаю сообщать об этом в общественные организации, например, в  наше региональное отделение, - сказал Михаил Глухов.

Для справки, новая ККТ стоит недешево – от 30 тыс. руб.

По словам министра информатизации, связи и вопросов открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, им хватит 5 дней на подготовку этого перечня.

 

Но нужны все-таки более конкретные рекомендации Минвязи РФ. Пока же есть  единственный критерий для разделения населенных пунктов  с интернетом (а значит, новыми ККМ) и без интернета - численность населения в 10 тысяч человек. Есть 10 тысяч жителей – значит, и интернет в таком населенном пункте тоже есть.

В Тульской ФНС для предпринимателей дали следующие пояснения по новым требованиям к торговле (в редакции федерального закона №290-ФЗ от 03.07.2016):

Что изменится?

  • порядок взаимодействия с ФНС, то есть новый порядок реги­страции и перерегистрации ККТ;
  • порядок расчетов с покупателями, то есть отправка электрон­ного чека по требованию;
  • требования к контрольно-кассовой технике (обеспе­чение онлайн-передачи данных о расчетах в электрон­ном виде в ФНС через операторов фискальных данных).

Кого это касается?

Всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории РФ (розничные ма­газины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению).

Когда вводится?

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:32 +1
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Люди
Михаил ГлуховЯрослав Раков
Место
Тульская область

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