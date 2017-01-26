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С 1 февраля туляки смогут записать ребенка в школу через «Госуслуги 71»

С 1 февраля туляки смогут записать ребенка в школу через «Госуслуги 71»

Об этом сообщает тульское министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления.

1 февраля портал gosuslugi71.ru начнет прием заявлений в первый класс школ региона.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

– Услуга записи в школу на портале «Госуслуги 71» доступна тулякам с прошлого года. До 20 июня запись возможна в школу, к которой ребенок привязан территориально. Заявления в первый класс любой школы, в которой есть свободные места, будут регистрироваться с 1 июля по 25 августа. В помощь родителям мы запустили сайт school.gosuslugi71.ru, где подробно рассказали о процессе подачи заявления. Надеемся, что сложностей не возникнет. Если появятся дополнительные вопросы, можно позвонить на нашу горячую линию (4872) 24-99-99.

Для записи в школу через интернет необходима подтвержденная учетная запись портала госуслуг. Ее оформляют в отделениях МФЦ. Для регистрации при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Если вы самостоятельно регистрировались на портале госуслуг ранее, в МФЦ вы также сможете подтвердить учетную запись и получить доступ ко всем электронным услугам.

Сейчас на портале «Госуслуги 71» зарегистрировано более 500 000 человек.

сегодня, в 10:31 +1
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