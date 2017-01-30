С 1 февраля в отделениях МРЭО Тульской области изменится режим работы

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационное подразделение ГИБДД.

Напомним, с 1 февраля отделения МФЦ смогут выдавать водительские права (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).

Данное нововведение позволит уменьшить нагрузку на регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.

Для того чтобы оперативно и без проблем поменять водительские права в МФЦ, минуя ГИББД, нужно принести в офис МФЦ такие документы:

заявление – его можно составить дома от руки либо же попросить у сотрудника МФЦ бланк, в графы которого и внести необходимые данные (главное, чтобы не было ошибок и в конце стояла ваша подпись),

паспорт или другой документ удостоверяющий личность,

медицинскую справку, подтверждающую, что кандидат прошел медкомиссию. Но требуется она не во всех случаях. Например, не нужно ее предоставлять, если прежний документ был испорчен или утерян, либо если сменяются персональные данные (фамилия),

если имеется старое водительское удостоверение, то его также следует предоставить,

квитанцию, свидетельствующую об оплате государственной пошлины для производства нового водительского удостоверения.

Кроме того, нужно подготовить и копии всех перечисленных выше документов.



С 1 февраля в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области изменяется режим работы.



Отделения №1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:

Понедельник неприемный день Вторник Обед 13.00-14.00 9.00-18.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница 9.00-13.00 Суббота 9.00-16.45 Воскресенье неприемный день

Отделение №3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области:

Понедельник Обед 13.00-14.00 9.00-18.00 Вторник 9.00-18.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 9.00-18.00 Пятница неприемный день Суббота неприемный день Воскресенье Обед 13.00-14.00 9.00-16.45

госавтоинспекция

Уважаемые граждане и автолюбители! С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационное подразделение ГИБДД Тульской области и поставить на учет автомобиль или совершить любые иные регистрационные действия.

Кроме того, с помощью портала можно узнать о своих штрафах и оплатить их, не выходя их дома.