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С 1 февраля в МФЦ можно будет произвести обмен водительских удостоверений

С 1 февраля в МФЦ можно будет произвести обмен водительских удостоверений

Это сделано для удобства граждан.

С 1 февраля в отделениях МФЦ можно будет произвести обмен водительских удостоверений. Как рассказал начальник УГИБДД по Тульской области Михаил Есаков, с МФЦ уже подписано соглашение.

Кроме того, до 1 июля 2017 года во всех отделениях МРЭО установят wi-fi для удобства граждан.

Также глава УГИБДД рассказал, что одними из самых аварийный дорог в нашем регионе считаются М-2 «Крым» и «Тула-Новомосковск». М-4 «Дон» стала платной дорогой. Пешеходные переходы там демонтировали и сделали надземными. Создали комфортные условия для пешеходов, и там сократилось количество ДТП. Поэтому в Госавтоинспекции пересмотрят дислокацию постов и маршрутов патрулирования, чтобы перебросить силы на более опасные участки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +1
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