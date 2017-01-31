В Туле продолжают проводить ежедневные рейды по проверке домов

Фото из архива Myslo.

Инспекторы управления АТН проверяют придомовые территории: они смотрят на наличие дворников, качество обработки противогололедным материалом и качество уборки снега, наледи, сосулек с карнизов и водосточных труб.

При выявлении нарушений управляющим компаниям выдвигаются требования. Так, 30 января сотрудниками управления по административно-техническому надзору было обследовано 97 придомовых территорий.

Выявлено 13 нарушений в части уборки крыш от снега и наледи, выписано 13 требований.

Также выявлено восемь нарушений содержания придомовой территории, направлено пять требований и три уведомления о нарушении.

УАТН проинспектировало исполнение управляющими компаниями требований об устранении нарушений. В поселке Угольный на улице Шоссейной УК «КЖКХ» выполнила очистку крыш от снега и наледи.

Обследовано 44 прилегающих территории хозсубъектов, направлено семь требований, одно уведомление.

Напомним, жители Большой Тулы могут узнать, кто является их инспектором АТН, на сайте администрации – там действует интерактивная карта: