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С 13 февраля на улице Лермонтова в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

С 13 февраля на улице Лермонтова в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

На участке от ул. Болдина до ул. Короленко установят соответствующие дорожные знаки.

С 13 февраля в Туле на ул. Лермонтова на участке от ул. Болдина до ул. Короленко будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Это необходимо для того, чтобы максимально увеличить пропускную способность на данном участке.

В случае остановки и стоянки автотранспорта на ул. Лермонтова создаются помехи в движении иных транспортных средств, загружается проезжая часть до одной полосы, а также затрудняется встречный разъезд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 0
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