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Из квитанций за ЖКХ у туляков уберут три строчки

Из квитанций за ЖКХ у туляков уберут три строчки

Все они касаются ОДН.

С 1 января 2017 года изменится структура оплаты коммунальных платежей. Это касается владельцев квартир.

С нового года расходы на оплату холодной, горячей воды и электроэнергии при содержании общедомового имущества будут включены в строку «содержание жилья».

Нововведение касается как собственников жилья, так и нанимателей.

Кроме холодной, горячей воды и электроэнергии в состав платы за содержание жилого помещения  Жилищным кодексом РФ предусмотрено включать отведению сточных вод на ОДН.

Так как до настоящего времени Порядок определения норматива на ОДН по отведению сточных вод Минстроем России не установлен, указанные расходы включаться пока не будут.

сегодня, в 15:21 0
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