Список документов для получения материнского капитала изменился

Госдума окончательно приняла закон, который изменяет документы для направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий семей с детьми. Изменения помогут бороться со злоупотреблениями в этой сфере, сообщает РГ

По словам главы профильного комитета Тамары Плетневой, принятый закон, хотя и кажется техническим, очень важен.

– Например, в цыганской общине усыновляют детей своих же родственников, получают на это материнский капитал и другие пособия, а потом получается, что и родители живы, и живут они вместе с детьми, – пояснила Плетнева.

По словам Плетневой, закон позволит избежать подобных ситуаций при направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий.

– Законом упрощается процедура направления средств материнского капитала на улучшение качества жизни семей с детьми, – подчеркнула член профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова.

Для выдачи материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства надо будет предъявить не «копию свидетельства о праве собственности», а «выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах».