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Список документов для получения материнского капитала изменился

Список документов для получения материнского капитала изменился

Госдума приняла закон, касающийся направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Госдума окончательно приняла закон, который изменяет документы для направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий семей с детьми. Изменения помогут бороться со злоупотреблениями в этой сфере, сообщает РГ.

 

По словам главы профильного комитета Тамары Плетневой, принятый закон, хотя и кажется техническим, очень важен.

– Например, в цыганской общине усыновляют детей своих же родственников, получают на это материнский капитал и другие пособия, а потом получается, что и родители живы, и живут они вместе с детьми, – пояснила Плетнева.

По словам Плетневой, закон позволит избежать подобных ситуаций при направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий.

– Законом упрощается процедура направления средств материнского капитала на улучшение качества жизни семей с детьми, – подчеркнула член профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова.

Для выдачи материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства надо будет предъявить не «копию свидетельства о праве собственности», а «выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах».

Текущий размер маткапитала – 453 тыс. рублей. Ранее был принят федеральный закон, который приостанавливает индексацию маткапитала до 2020 года.

 

вчера, в 15:33 0
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