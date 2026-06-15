В планах на 2026 год — установка ещё 45 станций.

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В Тульской области активно продолжается работа по развитию связи и интернета. 95,6% жителей обеспечены высокоскоростным доступом в сеть Интернет.

Более 99% региональных дорог находятся в зоне стабильного покрытия мобильной связью, заявили в министерстве цифрового развития и связи.

С 2022 года в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» установлено 84 новые базовые станции. В планах на 2026 год — установка ещё 45 станций.

Благодаря региональной программе субсидирования операторов с 2020 года к проводному интернету подключили 297 населённых пунктов. В этом году доступ во всемирную сеть получат жители ещё 36 сел и деревень.