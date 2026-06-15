Денис Оськин был арестован первым из всей группы фигурантов громкого дела: под стражей он находился с мая 2024 года, весь срок предварительного следствия.

Бывший начальник управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ст. 285 ч.3, 322.1 ч.2 п. п. «а, в», 210 ч.3 УК РФ).

Сегодня суд огласил приговор Оськину — 8 лет колонии.

Кроме того, ему присудили штраф на сумму 2,5 млн рублей, на два года запретили занимать должности в госорганах и муниципальных органах и лишили звания полковника полиции.

Дело рассмотрели буквально за одно заседание — еще на следствии Денис Оськин подписал досудебное соглашение*.

Несколькими днями ранее в судах рассмотрели дела еще четырех «досудебщиков» — все подсудимые признаны виновными и приговорены к реальным срокам заключения — от 4 до 5 лет. В частности, заместитель начальника миграционной службы УМВД полковник Ольга Паситова получила 5 лет лишения свободы.

Напомним, громкий коррупционный скандал в тульском УМВД разгорелся весной 2024 года. Одного за другим стали арестовывать сотрудников тульской полиции и их гражданских подельников.

Тогда по обвинению в организации поставленной на поток незаконной миграции были взяты под стражу высокопоставленные полицейские чины: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, глава миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель Ольга Паситова, начальник отдела Владимир Крикунов, замначальника полиции по оперативной работе Евгений Старцев, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Алексей Лебедев.

Вместе с ними действовали и гражданские лица, обеспечивавшие нелегальный миграционный поток.

Всего преступная группа насчитывала около 30 обвиняемых.

Два года следователи тульского СК распутывали дело. Следствие завершилось весной 2026-го: объём материалов уголовного дела оказался огромным.