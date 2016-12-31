Myslo и «Слобода» поздравляют туляков с Новым 2017 годом
Примите наши искренние пожелания!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым 2017 годом!
Предыдущий год был трудным, наверное, для многих. Но важно то, что мы не опустили руки, а, наоборот, стали еще сильнее и мудрее! Ведь трудности закаляют. Оставьте весь негатив в 2016 году и смело шагайте в 2017 — с улыбкой и хорошим настроением!
Мы желаем вам доброты, счастья, мира, любви! Самое главное, конечно же, крепкого здоровья — берегите себя и своих близких.
Сделайте в новом году то, что давно собирались — пусть это даже самые крохотные желания, но они важные! Хотели отправиться в путешествие — вперед! Собирались бросить курить — смело бросайте! Почаще говорите своим близким приятные слова!
Не забывайте, что именно вы создаете свою жизнь, поэтому не стойте на месте, не ленитесь, развивайтесь! Оставайтесь с нами и в следующем году — читайте Myslo и «Слободу»!
С Новым годом, дорогие портальцы! Ура!
Коллектив Myslo и «Слободы»