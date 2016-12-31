Myslo и «Слобода» поздравляют туляков с Новым 2017 годом

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым 2017 годом!

Предыдущий год был трудным, наверное, для многих. Но важно то, что мы не опустили руки, а, наоборот, стали еще сильнее и мудрее! Ведь трудности закаляют. Оставьте весь негатив в 2016 году и смело шагайте в 2017 — с улыбкой и хорошим настроением!

Мы желаем вам доброты, счастья, мира, любви! Самое главное, конечно же, крепкого здоровья — берегите себя и своих близких.

Сделайте в новом году то, что давно собирались — пусть это даже самые крохотные желания, но они важные! Хотели отправиться в путешествие — вперед! Собирались бросить курить — смело бросайте! Почаще говорите своим близким приятные слова!

Не забывайте, что именно вы создаете свою жизнь, поэтому не стойте на месте, не ленитесь, развивайтесь! Оставайтесь с нами и в следующем году — читайте Myslo и «Слободу»!

С Новым годом, дорогие портальцы! Ура!

Коллектив Myslo и «Слободы»