Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области
Ночью 1 января в Новомосковске загорелся частный дом
Пожар произошёл в деревне Савино.
Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, информация о возгорании на ул. Центральная поступила 1 января 2016 года в 01.25.
По прибытии на место происшествия, в 01.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Пламя удалось потушить уже через три минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела кровля, часть дома выгорела изнутри.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее