Ночью 1 января в Новомосковске загорелся частный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, информация о возгорании на ул. Центральная поступила 1 января 2016 года в 01.25.



По прибытии на место происшествия, в 01.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Пламя удалось потушить уже через три минуты.



Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля, часть дома выгорела изнутри.



Причина пожара устанавливается.