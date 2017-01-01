новости
новости
Регистрация
Ночью 1 января в Новомосковске загорелся частный дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью 1 января в Новомосковске загорелся частный дом

Пожар произошёл в деревне Савино.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, информация о возгорании на ул. Центральная поступила 1 января 2016 года в 01.25.

По прибытии на место происшествия, в 01.40, пожарные приступили к ликвидации горения. Пламя удалось потушить уже через три минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля, часть дома выгорела изнутри.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 10:17 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
НовомосковскСавино
Прочее
частный дом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области два автомобиля опрокинулись в кювет
В Тульской области два автомобиля опрокинулись в кювет
Новые законы: Что изменилось в жизни туляков с 1 января 2017 года
Новые законы: Что изменилось в жизни туляков с 1 января 2017 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика