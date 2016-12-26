новости
новости
Регистрация
С января 2017 года в Туле изменится структура комитета ЗАГС

С января 2017 года в Туле изменится структура комитета ЗАГС

На базе имеющихся отделов ЗАГС будут организованы профильные отделы и сектора.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, отдел ЗАГС по Центральному району, расположенный по адресу: проспект Ленина, 91 станет отделом по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления.

Вместе с тем останутся удаленные рабочие места по регистрации рождения в ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» (ул. Революции, 4) и в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» (2-й проезд Гастелло, 19).

Отдел ЗАГС по Зареченскому району, расположенный по адресу: ул. Октябрьская, 74 станет сектором по регистрации перемены имени.

В отделе ЗАГС по Пролетарскому району, расположенном по адресу: ул. Степанова, 34а разместятся два сектора:

  • сектор по регистрации расторжения брака (с архивом записей актов по расторжению браков с 1988 года по настоящее время);
  • сектор по регистрации смерти (переедет с ул. Демонстрации, 136).

В отделе ЗАГС по Привокзальному и Советскому районам, расположенном по адресу: ул. Демонстрации, 136 с нового года начнет работу отдел по обработке, хранению и выдаче документов. Таким образом сюда переедет архив записей актов гражданского состояния, расположенный в здании Дворца бракосочетания (ул. Советская, 47), и архивы отделов ЗАГС Зареченского, Пролетарского, Центрального, Ленинского районов.

На базе Дворца бракосочетания будет работать отдел по регистрации заключения брака. Также брак можно будет зарегистрировать на трех дополнительных площадках:

  • пр. Ленина, 91 (отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления);
  • ул. Октябрьская, 74 (сектор по регистрации перемены имени);
  • ул. Советская, 29 (SК «RОYL»).

В отделе ЗАГС по Ленинскому району, расположенном по адресу: п. Ленинский, ул. Центральная, д. 1 останется удаленное рабочее место комитета ЗАГС администрации города Тулы, и будут регистрироваться все виды актов гражданского состояния (рождение, установление отцовства, усыновление, перемена имени, заключение и расторжение брака, смерть).

За истребованием необходимого документа о регистрации акта гражданского состояния с территории иностранного государства можно будет обратиться в любой орган ЗАГС.

Все ЗАГСы города Тулы останутся центрами подтверждения личных данных граждан в ЕСИА.

Везде сохранятся рабочие места с выходом в интернет, где гражданин, как сам, так и с помощью специалистов ЗАГСа, сможет подать электронное заявление на любой вид услуг в любой выбранный им орган ЗАГС Тулы и области.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:19 0
Другие статьи по темам
Событие
изменение структуры комитета ЗАГС
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В результате аварии на ул. Металлургов госпитализирован водитель легковушки
В результате аварии на ул. Металлургов госпитализирован водитель легковушки
Открытие новогодней ёлки в Туле переносится на 28 декабря
Открытие новогодней ёлки в Туле переносится на 28 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика