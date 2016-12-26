С января 2017 года в Туле изменится структура комитета ЗАГС

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, отдел ЗАГС по Центральному району, расположенный по адресу: проспект Ленина, 91 станет отделом по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления.



Вместе с тем останутся удаленные рабочие места по регистрации рождения в ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» (ул. Революции, 4) и в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» (2-й проезд Гастелло, 19).



Отдел ЗАГС по Зареченскому району, расположенный по адресу: ул. Октябрьская, 74 станет сектором по регистрации перемены имени.



В отделе ЗАГС по Пролетарскому району, расположенном по адресу: ул. Степанова, 34а разместятся два сектора:

сектор по регистрации расторжения брака (с архивом записей актов по расторжению браков с 1988 года по настоящее время);

сектор по регистрации смерти (переедет с ул. Демонстрации, 136).

В отделе ЗАГС по Привокзальному и Советскому районам, расположенном по адресу: ул. Демонстрации, 136 с нового года начнет работу отдел по обработке, хранению и выдаче документов. Таким образом сюда переедет архив записей актов гражданского состояния, расположенный в здании Дворца бракосочетания (ул. Советская, 47), и архивы отделов ЗАГС Зареченского, Пролетарского, Центрального, Ленинского районов.



На базе Дворца бракосочетания будет работать отдел по регистрации заключения брака. Также брак можно будет зарегистрировать на трех дополнительных площадках:

пр. Ленина, 91 (отдел по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления);

ул. Октябрьская, 74 (сектор по регистрации перемены имени);

ул. Советская, 29 (SК «RОYL»).

В отделе ЗАГС по Ленинскому району, расположенном по адресу: п. Ленинский, ул. Центральная, д. 1 останется удаленное рабочее место комитета ЗАГС администрации города Тулы, и будут регистрироваться все виды актов гражданского состояния (рождение, установление отцовства, усыновление, перемена имени, заключение и расторжение брака, смерть).



За истребованием необходимого документа о регистрации акта гражданского состояния с территории иностранного государства можно будет обратиться в любой орган ЗАГС.



Все ЗАГСы города Тулы останутся центрами подтверждения личных данных граждан в ЕСИА.



Везде сохранятся рабочие места с выходом в интернет, где гражданин, как сам, так и с помощью специалистов ЗАГСа, сможет подать электронное заявление на любой вид услуг в любой выбранный им орган ЗАГС Тулы и области.