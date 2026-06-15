Сколько мест есть в тульских техникумах?

На еженедельном оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсуждали приемную кампанию в колледжах и вузах региона.

По словам министра образования Оксаны Осташко, приемная кампания в колледжах и техникумах в регионе стартует 20 июня:

«В 2026-2027 учебном году прием на первый курс ведут 45 организаций по 26 профессиям СПО, 83 специальностям СПО и 14 адаптированным программам профессионального обучения для лиц с ограничениями по здоровью. Более 55% выпускников девятых классов поступают в систему СПО. На 7866 бюджетных мест в прошлом году было получено 23,9 тысячи заявлений, почти 98% из них подано через портал Госуслуг. Самыми востребованными в прошлом году были информационные системы и программирование, лечебное дело, преподавание в начальных классах, эксплуатация и обслуживание электрического и электротехнического оборудования, организация перевозок, туризм и гостеприимство, сварщики».

В этом году из девятых классов выпускаются 15 тысяч школьников. Примерно 56,5% из них планируют поступать в колледжи и техникумы. То есть в систему СПО придут 8,4 тыс. выпускников девятых классов.

«В этом году будет создано семь новых кластеров по шести отраслям. К новым кластерам присоединились ключевые партнеры-работодатели: ГК „Ростех“, ПАО „Тулачермет“, Алексинский химический комбинат, ООО „Тульская мясная компания“, учреждения здравоохранения и образования. Всего в проект вовлечено 73 работодателя, — пояснила Оксана Осташко. — 70% всех бюджетных мест в системе СПО входят в программу „Профессионалитет“ и „Агропрофессионалитет“».

Флагманский проект этого года — «Агропрофессионалитет». Полную перезагрузку получит Ефремовский химико-технологический техникум: он будет перепрофилирован и превратится в современный центр подготовки кадров для АПК. Предприятия-партнеры колледжа — «Агроэко», «Кубань-масло» и «Каргилл».

По словам министра, запрос региональной экономики на специалистов среднего звена закрыт не менее чем на 97% по каждой отрасли. 42% бюджетных мест отведено под промышленность, металлургию и ОПК. Значительные объемы бюджетных мест направлены на подготовку кадров под запрос предприятий агропромышленного комплекса (12%), туризма и сферы услуг (6,7%), строительства (6%), учреждений здравоохранения и образования (по 10%).

В этом году открыт бюджетный прием на четыре новые специальности под запрос работодателей: «металлургия черных металлов», «разработка и управление программным обеспечением», «техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» и «адаптивная физическая культура».

Отдельное внимание уделено вопросу введения образовательных модулей и дисциплин по роботизации. По поручению Дмитрия Миляева с 1 сентября в 21 колледже по 57 специальностям вводятся 25 отдельных модулей и специальные дисциплины по работе на роботизированном производстве. Всего в разработке модулей и дисциплин по роботизации приняли участие 45 организаций из 11 отраслей экономики.

Когда подавать документы

Приемная кампания в колледжах продлится до середины августа:

на места по программам, требующим вступительных испытаний, — до 10 августа;

на места, где вступительные испытания не требуются, — до 15 августа.

Вторая волна приемной кампании на те места, которые останутся вакантными, начнется 20 августа.

Для подачи заявления на поступление можно выбрать любой удобный способ:

прийти лично в приемную комиссию колледжа;

отправить документы почтой или электронным письмом;

воспользоваться порталом Госуслуг.

Право первоочередного и приоритетного зачисления в колледжи и техникумы имеют Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества; участники СВО и их дети; дети ветеранов боевых действий.

Не упусти целевое место!

О целевых договорах рассказал зам. губернатора Ярослав Раков.

В этом году несколько изменились правила приема абитуриентов на целевое обучение. В прошлом году студенты заключили 1600 таких договоров, что в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. С прошлого года абитуриент может самостоятельно взаимодействовать с работодателями и выбирать наиболее подходящее предложение с помощью портала «Работа России».

«Важное нововведение приёмной кампании этого года: поступающий с целевым договором получает приоритет при зачислении перед теми, кто участвует в общем конкурсе аттестатов. По вопросам целевого обучения можно обращаться в приемную комиссию колледжей. Но! Целевые места не квотированы. И если абитуриент получил поддержку работодателя, но не поспешил подать заявление в колледж или техникум, он может опоздать и не получить место», — предупредил Ярослав Раков.

3147 бюджетных мест в вузах

О порядке и сроках приема документов в вузах докладывал Антон Панкратов, руководитель комитета по науке и инноватике.

Приемная кампания в университетах и филиалах вузов, расположенные в Тульской области, стартует 20 июня. Прием заявлений на бюджетные места на очную форму — по 25 июля, а приём оригиналов документов и согласий на зачисление — до 12.00 5 августа. До 7 августа состоится публикация приказов о зачислении на основном этапе приема.

Абитуриенты могут подать документы одновременно в пять вузов, выбирая в каждом из них до пяти направлений подготовки или специальностей.

С 2026 года определено три способа подачи документов в вузы: суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах, лично в приемную комиссию вуза или почтой России заказным письмом.

С этого года Минобрнауки России внесло изменения для выпускников колледжей, желающих продолжить обучение в вузе. Возможность поступления по внутренним экзаменам университета, а не по результатам ЕГЭ, сохраняется для абитуриентов, продолжающих обучение по схожему профилю специальности СПО.

«В этом году в тульских вузах выделено 3147 бюджетных мест по всем уровням и формам обучения. Наибольшее количество из них по специальностям группы „инженерное дело, технологии и технические науки“ (1508), „образование и педагогические науки“ (723), „математические и естественные науки“ (298), „науки об обществе“ (259), „здравоохранение и медицинские науки“ (255)», — пояснил Антон Панкратов.

Будет открыт набор на новые образовательные программы: в рамках специалитета ТулГУ — по специальности «клиническая психология», в рамках магистратуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого — направления «психологическая помощь» и «филология текста и лингвистическая экспертиза». Введены новые направления подготовки аспирантуры ТГПУ им. Л. Н. Толстого — «машины, агрегаты и технологические процессы» и «садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры».

Запланирован набор в передовую инженерную школу ТулГУ на образовательные программы магистратуры — 109 мест по инженерным направлениям подготовки, на программы бакалавриата — не менее 60 мест.

Квоты — участникам СВО

С 2022 года действует механизм отдельной квоты по предоставлению в вузах бюджетных мест участникам СВО и их детям. Сейчас по квоте обучается 212 человек. С 2024 года в случае поступления участника СВО на коммерческое место в вузы предусмотрен механизм компенсации 95% затрат на получение первого высшего образования по приоритетным для региона направлениям. На этот год через модуль «Герой71» поступило 82 заявки на обучение.

Продолжается оказание мер поддержки детям военнослужащих, принимающих участие в СВО, поступившим на программы бакалавриата и специалитета. Им предоставляется единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Более 230 детей участников СВО получили выплату.

Студенты, обучающиеся на направлении «адаптивная физическая культура и спорт» могут претендовать на ежегодную компенсацию затрат на обучение в размере 100 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета. Кроме того, ТГПУ им. Л. Н. Толстого готов предоставить скидку на обучение по данному направлению от 5 до 30% в зависимости от результатов ЕГЭ и сессии.

С 2024 года выплачивается 5 тыс. руб. ежемесячно студентам ТГПУ им. Л. Н. Толстого, будущим учителям по направлениям «математика», «физика», «химия», «биология» и заключившим целевой договор на обучение.

Многодетным родителям-студентам (до 35 лет включительно) предусмотрена оплата обучения при получении первого высшего образования.

Также действуют меры поддержки для аспирантов ведущих вузов Тульской области: гранты Российского Научного Фонда (до 3,5 млн. руб.), гранты правительства Тульской области в сфере науки и техники (от 200 тыс. руб.), именные стипендии (20 тыс. руб., ежемесячно в течение полугода).

Что предлагают предприятия

О том, как организована работа с предприятиями региона по кадровым вопросам, докладывал председатель правительства Михаил Пантелеев. По его словам, с 1 июня работодатели приступили к размещению предложений о целевом обучении на портале «Работа России». Всего до 16 июня будет размещено 1110 предложений от работодателей. С 20 июня на опубликованные на портале предложения смогут откликаться абитуриенты.

Целевые места в университетах

В этом году целевая квота в тульских вузах составила 889 мест, что на 54 места больше, чем в прошлом году. Большая часть из них выделена на технические (511 — в ТулГУ, 24 — в НИ РХТУ) и педагогические направления (345 — в ТГПУ).

О целевом приеме в ТулГУ рассказал ректор университета Олег Кравченко.

«В этом году все целевые места адресные. Основные заказчики целевого обучения в ТулГУ — министерство здравоохранения Тульской области, предприятия ОПК и химической промышленности. Уже подтверждено 86% мест по выделенным квотам».

А всего в ТулГУ 1877 мест бюджетного набора и 6698 мест — коммерческого.

Губернатор предложил рассмотреть меры по «популяризации вуза не только в регионе, но и за пределами».

О целевом приеме в ТГПУ рассказала проректор по образовательной политике педуниверситета Светлана Краюшкина:

«Основной заказчик целевого обучения в ТГПУ им. Л. Н. Толстого —минобр Тульской области, региональный минздрав и предприятия аграрной сферы».

«Как учатся ребята, поступившие на специальность „адаптивный спорт“?» — уточнил губернатор.

По словам проректора, все поступившие учатся. В этом году набор также запланирован. А в продолжении темы университет открыл и СПО-направление по адаптивному спорту. Там есть 25 бюджетных мест.