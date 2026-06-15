...и поплатились за это, но потом.

Автор Ирина Парамонова. Усадьба М. И. Кречетникова в подмосковном Михайловском.

Михаил Кречетников при назначении калужским и тульским наместником получил в подарок имение в Подмосковном селе Михайловском – там на реке Пахре построил дворец, разбил парк и открыл бумажную фабрику.

В гостях у генерал-губернатора в 1781 году побывал Андрей Болотов: благодаря дневникам управляющего богородицким имением графов Бобринских мы знаем, как все было устроено в усадьбе.

Как английский лорд

«Переночевав в Серпухове, пробирался кое-как проселочными дорогами и приехал наконец к наместнику столь рано, что мы успели еще с ним обходить многие места его усадьбы… Я нашел у наместника прекрасный каменный дом, во всем почти подобный нашему богородицкому, и распрекраснейшую усадьбу, — пишет Андрей Тимофеевич. — Наместник жил тут как бы какой английский лорд, и все у него прибрано было тут по-боярски.

Позади дома находился регулярный сад со множеством беседок и разных домиков, а перед домом — обширное место с несколькими прудами. За ним увидел реку Пахру, протекающую прекрасною излучиною, а за оною и по сторонам — прекрасный лес и рощи. Словом, положение места было пышное и такое, что и не инако оное, ровно как и все то, что им сделано было, хвалить был должен».

Это был роскошный двухэтажный дом с мезонином. На верхнем этаже помещалась анфилада парадных комнат овальной формы, а в самом центре — круглый двусветный зал. По сторонам партера располагались симметрично двухъярусные башни, в одной из которых находилась сушильня, а в другой — колокольня усадебной церкви в честь небесного покровителя владельца — Архангела Михаила.

Болотов, с присущим ему хозяйским подходом, пытался дать советы Кречетникову, как усовершенствовать усадьбу. На что Кречетников со смехом отвечал: «Нет-нет, Андрей Тимофеевич, впредь ты ко мне, пожалуй, сюда не езди, а то ты меня заведешь в бесконечные хлопоты и убытки своими заманчивыми предложениями».

Остатки усадьбы и живописного парка с небольшими прудами сохранись и сегодня: это недалеко от поселка Шишкин Лес в Подольском районе Московской области. В 1918 году в усадьбе организовали музей дворянского быта, с 1921 года здесь работал дом отдыха для бывших политкаторжан, с 1944 года — санаторий. Это позволило спасти барский дом и парк от разорения.

Исаковская «группировка»

По преданию, усадьба строилась в 1776–1784 годах по проекту архитекторов П. Никитина и И. Е. Старова. Кречетников умер бездетным, и после торгов усадьба обрела новых владельцев. Среди них и граф Сергей Дмитриевич Шереметев.

Он заинтересовался историей усадьбы, собрал большой архив документов по селу Михайловскому, общался и с крестьянами, которые от своих родителей слышали рассказы «о пышном екатерининском наместнике Кречетникове», или просто «Крашникове», как его называли в народе.

Одну из таких историй графу поведал житель соседней деревни Исаково — 89-летний Иван Васильевич Смурый.

«Отец и дядя рассказчика служили при усадьбе Кречетникова. Это был добрый барин, был в большой силе и делал что хотел, потому что состоял наместником в Калуге и в Туле. Все в окрестности повиновались ему. Жил он весело, открыто. Вокруг его дома стояли экипажи. Когда он проезжал в Москву, обыкновенно останавливался в с. Красная Пахра, где постоянно стояли наготове лошади, сколько бы ни требовалось.

Михаил Кречетников.

Теперь вокруг Михайловского три деревни: Исаково, Конаково и Новая, но исстари существовала только Исаково, принадлежавшая помещику Киреевскому. Когда Кречетников начал обустраиваться в своем Михайловском, Киреевский приказал исаковцам переселиться в его Болховское имение. Тяжко было крестьянам расставаться со старым гнездом, а потому решили искать покровительства у Кречетникова.

Они пошли к нему и пали в ноги. Кречетников милостиво выслушал просителей, велел разобрать их дело и принял их под свою защиту, приказав Киреевскому, под страхом отправления сына его на службу, оставить в покое исаковских крестьян. Киреевский струсил, и таким образом исаковские крестьяне перешли к Кречетникову».

За «холуя» ответишь

Был и другой эпизод, в духе «Принца и нищего» Марка Твена, который тоже впечатался в народную память.

«Однажды Кречетников ехал из своего наместничества в Москву. У Тарутина нужно было переправиться через реку, — рассказывал Смурый. — Перевозчики, не узнав наместника, одетого очень просто, по-дорожному, не торопились с переправой, а когда Кречетников стал настаивать, чтобы везли скорее, мужики даже прикрикнули на него: „Молчи, холуй“. Кречетников смолчал. Но как только переправился на другую сторону, позвал жандармов и тут же устроил экзекуцию грубиянам».

Злые волки

Русское дворянство невозможно представить без лошадей и собак — не был исключением и наместник Кречетников. В генерал-губернаторской конюшне имелась пара маленьких лошадок, возможно, пони. Смурый называл их почему-то «корольками». И рассказал, как его предки не сберегли любимцев хозяина.

«Он очень дорожил ими и приказал приказчику наблюдать, чтобы их не пускали на волю с другими лошадьми. Но однажды, когда очередными караульщиками были отец и дядя Смурого, лошадки те забрели в общий табун, на который напали волки и загрызли „корольков“. Испуганные мужики бросились к приказчику, но тот посоветовал им идти с повинной к самому Кречетникову».

Крестьянам повезло, что в этот день у Кречетникова был большой «съезд соседей». И нужно было выбрать момент, чтобы затеять разговор, полагая, что при посторонних наместник не выйдет из себя. Так и вышло.

«Мужики подкараулили своего барина в заповедной роще, в которой он прошел со своими гостями, бросились ему в ноги и, рассказав о несчастии, попросили пощады. Кречетников не рассердился на мужиков, велел им встать и сказал, что считает виновным одного только приказчика, которому было приказано наблюдать за лошадьми».

Кафедральный или приходской

Добрую память о себе генерал-губернатор Кречетников оставил в Одоеве — помог сохранить местный Воскресенский собор.

Это был древний, намоленный храм. В нем хранилась одна из святынь уездного города — икона Спаса Нерукотворного. По преданию, ее привезли в глубокой древности из Греции князья Одоевские. Воскресенский собор в Одоеве.

В 1784 году возникла угроза сноса церкви. Старинный храм обветшал, и епископ Можайский и Крутицкий преосвященный Амвросий распорядился перевести службы из соборной церкви в приходскую. В городе тут же собрали средства, чтобы отремонтировать церковь: «Жители города Одоева, уважающие древность своего первого Воскресенского собора, озаботились немедленным исправлением ветхости и всех недостатков онаго».

Но решение высокого церковного начальства уже было принято, и даже обновление храма отменить циркуляр не могло. Тогда народ обратился за помощью к наместнику.

«Чрез бывшего в то время Тульского генерал-губернатора Михаила Никитича Кречетникова они просили епархиальное начальство навсегда его утвердить собором».

Наместник встал на сторону горожан и убедил епископа принять новое распоряжение: «Воскресенскому собору быть по-прежнему соборною церковью».

Собор пережил революцию 1917 года, закрытие в 1930-м и войну, но был разрушен в 1950-е годы.



Продолжение следует…

«Байки» про тульских губернаторов из книги Ирины Парамоновой «Губернаторы от Екатерины II до Павла I».



