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Передвинуть памятник Ленину и переименовать улицы: самые обсуждаемые инициативы 2020 года

Передвинуть памятник Ленину и переименовать улицы: самые обсуждаемые инициативы 2020 года

Что предлагали туляки изменить в городе в прошлом году.

От перемены мест и названий жизнь вряд ли изменится, но тем не менее периодически на суд общественности выносятся предложения переименовать те или иные места в Туле.

Так, в 2020 году туляк предложил вернуть площади в центре Тулы имя героев-челюскинцев. С этим предложением выступил Андрей Колбасинов, предприниматель, автор концепций сети кофеен, общественного пространства «Искра».

Предложение вызвало бурю эмоций у туляков. Эксперты не остались в стороне и заявили, что названия улиц — это культурный код города. Туляк Сергей Гусев, писатель, историк, краевед, считает, что есть иной способ и код сохранить, и туляков не злить: 

– Существует понятие исторической политики – целенаправленных действий по формированию взглядов на историческое прошлое. С 2000-х гг. руководство страны проводит взвешенную историческую политику, вся история Российского государства – это наша история. Вся история, без купюр.

Я поддерживаю предложение сохранить сегодняшние названия улиц и отразить на аншлагах названия в исторической ретроспективе.

Единого мнения пока так и не найдено и дискуссия продолжается.

 

Извечное обсуждение касается и памятника Ленину: стоять ли ему на центральной площади или нет. С одной стороны он – часть нашей истории и удобное место встречи. А с другой – отголосок прошлого, уже не актуальный для современных реалий объект, стоящий в самом центре, но впрочем никому не мешающий. 

Андрей Колбасинов предложил на его взгляд оптимальный вариант: сохранить памятник, но переместить его в Пролетарский район. Почему именно в этот район, не уточнялось. Но это не столько существенно.

Кстати, идеи убрать памятник выступали и другие – и не раз. Например, в мае 2018-го Григорий Никитушкин создал петицию, в которой предложил заменить памятник Ленину  на… скульптуру динозавра, в народе именуемого «тёщей».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:09 −4
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