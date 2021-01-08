Передвинуть памятник Ленину и переименовать улицы: самые обсуждаемые инициативы 2020 года

Что предлагали туляки изменить в городе в прошлом году.

От перемены мест и названий жизнь вряд ли изменится, но тем не менее периодически на суд общественности выносятся предложения переименовать те или иные места в Туле.

Так, в 2020 году туляк предложил вернуть площади в центре Тулы имя героев-челюскинцев. С этим предложением выступил Андрей Колбасинов, предприниматель, автор концепций сети кофеен, общественного пространства «Искра».

Предложение вызвало бурю эмоций у туляков. Эксперты не остались в стороне и заявили, что названия улиц — это культурный код города. Туляк Сергей Гусев, писатель, историк, краевед, считает, что есть иной способ и код сохранить, и туляков не злить: – Существует понятие исторической политики – целенаправленных действий по формированию взглядов на историческое прошлое. С 2000-х гг. руководство страны проводит взвешенную историческую политику, вся история Российского государства – это наша история. Вся история, без купюр. Я поддерживаю предложение сохранить сегодняшние названия улиц и отразить на аншлагах названия в исторической ретроспективе. Единого мнения пока так и не найдено и дискуссия продолжается.

Извечное обсуждение касается и памятника Ленину: стоять ли ему на центральной площади или нет. С одной стороны он – часть нашей истории и удобное место встречи. А с другой – отголосок прошлого, уже не актуальный для современных реалий объект, стоящий в самом центре, но впрочем никому не мешающий.

Андрей Колбасинов предложил на его взгляд оптимальный вариант: сохранить памятник, но переместить его в Пролетарский район. Почему именно в этот район, не уточнялось. Но это не столько существенно.

Кстати, идеи убрать памятник выступали и другие – и не раз. Например, в мае 2018-го Григорий Никитушкин создал петицию, в которой предложил заменить памятник Ленину на… скульптуру динозавра, в народе именуемого «тёщей».