Эксперты о восстановлении исторических названий в Туле: Имена улиц – это культурный код города

Публикация о возвращении исторических названий улицам Тулы вызвала массу вопросов у туляков. Мы адресовали их известным экспертам в этой области.

Напомним, что в июне туляк Андрей Колбасинов предложил вернуть улицам Тулы исторические названия и убрать с площади Ленина памятник вождю.

Предложение вызвало бурное обсуждение и породило массу вопросов.

Вообще эта идея не нова. Самый яркий пример возвращения исторических названий – в 1944 году, за неделю до снятия блокады в Ленинграде по просьбе горожан были возвращены исторические названия двадцати улицам, в том числе Невскому проспекту и Дворцовой площади. До этого они назывались проспект 25 Октября и площадь Урицкого.

Что говорят о возвращении исторических названий эксперты?

Даниил Петров, кандидат юридических наук, адвокат из Санкт-Петербурга, вице-президент фонда поддержки исторических традиций «Возвращение»:

– Возвращение старинных названий очень важно с точки зрения культурного наследия. Этот процесс можно сравнить с реставрацией древней картины, которая замазана более поздними и менее ценными, шаблонными слоями. Мы возвращаем городам старинный историко-культурный облик, который представляет бОльшую ценность, чем советские названия, как правило, насаждавшиеся властью насильно и по узкому перечню стандартных пропагандистских и заидеологизированных лекал.

В качестве промежуточной меры могут быть использованы таблички с двойным названием: современным и историческим. Так делают во многих городах России, чтобы восстановить в памяти людей, как называлась улица раньше, и не шокировать резкими переменами.

Изменить название улицы – не самоцель. Куда важнее просвещение сограждан, чтобы люди лучше знали историю и культуру своего Отечества, своего города, своей улицы. В историческом центре Москвы, например, на домах размещены таблички с историей названия улицы – как называлась прежде, почему, когда была переименована и по каким причинам, когда было возвращено исторические название, имеющее более серьезную ценность, чем советский новодел.

Повторюсь, что в отличие от табличек с историей названий улицы двойные таблички – лишь промежуточная мера. В дальнейшем для восстановления исторического облика города стоит возвращать исконные названия. Рассматривать это стоит как меру по восстановлению безосновательно утраченных историко-культурных ценностей, связанных с прошлым Отечества.

Что делать, если улицу неоднократно переименовывали? Какое в этом случае название надо возвращать? Для этого специалисты (историки, краеведы, филологи и пр.) проводят историко-культурные исследования – какое название более известно в литературе, среди простых людей, какое больше связано с историей этого места и использовалось дольше всего, а какое по политическим пропагандистским причинам навязано властью сверху.

Есть еще один критерий – юридический. Он заключается в реституции, то есть возвращении положения до нарушения. В данной ситуации нарушением можно считать политику советской власти по массовому, искусственному, конъюнктурному, идеологизированному изменению названий. По этому критерию улице должно быть возвращено то название, которое она носила до подобных изменений в советский период.

Возвращение названия – вопреки мифам – процесс бесплатный. Все затраты – только в замене уличных табличек. Однако последние меняются регулярно и без всякого возвращения названий. Таким образом, при очередной смене табличек на новые на них может появиться восстановленное, историческое название. Следовательно, процесс возвращения названий при желании можно сделать бесплатным.

Развею еще один миф: паспорта и документы о праве собственности гражданам при изменении названия улицы менять не нужно. Названия улиц меняются официальным актом государственного органа, и органы по регистрации прав на недвижимость, как и органы регистрационного учета граждан первыми получают список новых или возвращенных названий. Как пример, в Санкт-Петербурге до сих пор у десятков тысяч людей в документах указаны советские названия улиц, в то время как им или в 1944 году, или в более поздний период были возвращены названия исконные. Таким образом, закон не обязывает граждан менять документы. Те, кто распространяет противоположные слухи, просто поленились получить профессиональную консультацию юристов.

Юрий Бондаренко, президент фонда поддержки исторических традиций «Возвращение» (Санкт-Петербург):

– Старые названия придают большую историческую ценность и имеют воспитательное значение для нас и будущих поколений. Нельзя жить в раздвоенности сознания. Да, есть разные взгляды, но плюрализм в одной голове – это шизофрения. Нельзя одновременно любить Пушкина и называть его родину «город Пушкин». Он жил в Царском Селе! То же самое с Лениным. Признайте, что он родился в Симбирске, а не в Ульяновске – называйте вещи своими именами.

Нам удалось восстановить названия улиц города Старая Русса – это прообраз города из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Гуляя по ним теперь, можно окунуться в ту эпоху и представить себя героем этого романа.

В СССР меняли названия по двум причинам. Во-первых, это самая дешевая пропаганда – проще взять чужое и назвать своим именем, чем сделать что-то свое новое. Во-вторых, это самый действенный вид пропаганды. В российских городах много улиц Ф. Энгельса и К. Маркса, а они вообще-то были русофобами.





Павел Гнилорыбов, российский историк, писатель, москвовед, журналист:

– Исторический центр Тулы очень сильно изменился за последние годы. «Ликерка», «Искра», «Октава», «Типография» фактически превратили Тулу в место нового всероссийского паломничества — исторического, гастрономического, лениво-пешеходного. И хотелось бы, чтобы названия улиц имели больше местных исторических черт. Скажем, к Всехсвятскому кладбищу примыкает улица Мориса Тореза. Как французский коммунистический деятель связан с этим районом? Уверен, Туле больше подойдут 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Подьяческие улицы, нежели Томпа, Жореса, Либкнехта и Люксембург.

Часто можно услышать: «У нас что, проблем мало?» Безусловно, образование, медицина и социальная сфера важнее. Но названия улиц — это «музыка» города, его культурный код. Тула совместит традиции оружейные («Улица Курковая, улица Штыковая…») с нотками города ремесленников, писателей, трудолюбивых людей. Счастливых, с геранью на окне.

Возвращение исторических названий — это уважение к себе и собственной истории, обретение корней. Город получает возможность вернуться к истокам и ответить на вопросы — кто мы, куда идем, чьи имена и какие события считаем важными? Ведь вернули же туляки улице Свердлова имя Староникитской в начале 90-х!

В Москве в конце 80-х почти всем центральным улицам и переулкам вернули исторические названия. Теперь они звучат как музыка. Всё понятно, где ремесленники жили, какие слободы находились. Есть прекрасная песня – «Окликни улицы Москвы», и, если включить воображение, можно путешествовать во времени: «Потянет ягодой с Полянки, проснутся кузни на Таганке…».

Еще пример. В Кирове в 2012 году улицу Степана Халтурина переименовали в Пятницкую, улицу Большевиков — в Казанскую, улицу Энгельса – в Преображенскую. И центр города стал восприниматься иначе: картонно-безликий до этого, он обрел глубину.

Таких примеров в России много. Но жители не всегда соглашаются на переименование. Например, жители Тутаева Ярославской области не захотели вернуть красивое имя Романов-Борисоглебск. И это их право!

В Ростовской области город Шахты не стал брать дореволюционное название Александровск-Грушевский — длинновато, тяжеловесно, наверное, и сила привычки велика. Всё нужно рассматривать индивидуально.

В Воронеже в 2011 году хотели переименовать одну из улиц в честь Мандельштама, но жители не дали – побоялись волокиты и хождения по кабинетам. Чисто юридические заблуждения.

Путь к переименованию лежит через общественное согласие. И тут нужна просветительская работа, разъяснение положений закона и разговор с жителями.

Материал подготовили Анастасия Артемова и Виктория Конева, студентки 2 курса кафедры журналистики ТулГУ .

P. S. Кстати, а вы знаете, как раньше назывались тульские улицы? Давайте заглянем в прошлое и проверим свои знания о тульских улицах! Пройти тест можно здесь.









