В Туле начался ремонт постамента памятника Ленину

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В прошлом году главное управление по Центральному территориальному округу провело обследование памятника. Специализированная организация выявила дефекты: памятник нуждается в ремонте.

Ремонтировать будут как постамент, так и бронзовую скульптуру. По проекту реставрации, вокруг постамента снимут гранитные плиты, частично заменят их, укрепят бетонное основание постамента и прочистят дренажную трубу, переложат облицовку на квадратном основании памятника. Саму скульптуру очистят, заделают дефекты, устранят с Ильича налет.

Стоимость работ по контракту — 4,53 млн рублей. Срок завершения работ — первая половина сентября 2020 года.

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