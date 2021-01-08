В ДТП под Щекино столкнулись 3 авто: два человека пострадали

7 января в 22:10 на улице Болдина в Щёкино 39-летний водитель Ford Focus, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» ехавший впереди Volkswagen Tiguan, под управлением 38-летней женщины.

После Ford выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Nissan Qashqai, которым управлял 43-летний мужчина. Volkswagen же съехал в кювет и врезался в столб.

В результате ДТП водитель Ford госпитализирован с различными травмами. Также пострадала 10-летняя девочка, ехавшая в Volkswagen, ей помощь была оказана на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении автомобиля, пристегнутый ремнём безопасности.

Водитель автомобиля Ford от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что в соответствии с п. 10.1 ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения, либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения – проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, позвоните и сообщите информацию о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.