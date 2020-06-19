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Что туляки думают о переименовании улиц в историческом центре? Мнения и комментарии
Фото из архива Myslo.

Что туляки думают о переименовании улиц в историческом центре? Мнения и комментарии

Мы собрали самые интересные точки зрения.

Ранее туляк Андрей Колбасинов предложил вернуть тульским улицам старинные названия. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте:

– Осенью состоится празднование 500-летия Тульского кремля. Возвращение достоверных названий тульским улицам (хотя бы в рамках исторического центра) кажется мне самым лучшим подарком юбиляру.

Пятницкая, Посольская, Троицкая, Воздвиженская, Жигалинская, Лопатинская, Почтовая, Ломовский переулок… Можно продолжать, но надо начать хоть с чего-то.

Подробнее — здесь.

Читатели Myslo высказались насчет этой идеи. 

 

- Я всегда за традиции. В этом конкретном случае почему-то жалко денег на переименование, — Светлана Тульская.

- Можно по-разному относиться к проектам, реализованным Андреем. Но то, что он не сидит на диване, а генерирует идеи (многие из которых воплощаются в жизнь) — заслуживает уважения. Для этого нужна как минимум смелость. А критиковать — любой дурак горазд, — maracouzi.

- Материальные затраты на осуществление этого бессмысленного предприятия коммерсант намерен взять на себя? Выгода сомнительная, а неудобств много будет. Пусть авторы инициативы прикрепят к теперешним табличкам с названием улицы таблички с информацией о прошлом названии. Всё пусть сделают за свой счёт. И возражений никаких ни у кого не будет, — berbajs.

- А зачем? Потом лет через 40 придет другой и скажет: «А давайте вернем названия, которые были в двухтысячных, — Бюргер. - Переименовывать можно, когда больше нету проблем, либо решены основные. А тут получается без порток, но в шляпе. Как только дождь проходит — полгорода, как Венеция. Может, сначала ливневые стоки сделают? Тротуары, парковки и т. д. А уж потом будем на тахте возлежать, ковыряться в зубах сто долларовой купюрой и думать, в честь кого и чего переименовать.

- Товарищ в чем-то прав. Но к теме надо подходить с умом. Не надо город-труженик огульно превращать в города-купца, - Wh-Censor.

 
- В случае с улицей Металлистов это будет справедливо. Ну какие металлисты, если там постройки позапрошлого века? — Муравей Саня.
 
 
 
 
- Наверное, не получится огульно вернуть всем улицам исторические названия. Скорее всего, при нынешней политической ситуации переименовать «проспект имени Ленина» в «Киевский проспект» нереально, но, черт побери, как бы это было красиво и утерло бы нос всем идиотам, вбивающим клин между близкими народами. Посольская вместо Советской это просто красиво. Суворовский проспект вместо Красноармейского тоже неплохо. Но, конечно, реализация этой идеи маловероятна. Как уже было сказано выше — попахивает популизмом, — Vlakond.
 

- А почему не Никольская? Так улица называлась до Пятницкой. По-моему, достаточно Пятницких ворот как памяти. Металлистов — это уже тоже наша история, — ТаранТула.

 
 
- Успокойтесь уже, страдальцы. Переименовать пачку улиц это не просто таблички на домах заменить. Нужно внести изменения в тонны документов регионального и федерального значения. Всевозможные карты, генпланы, да практически все документы, в которых отражены адреса должны быть переделаны, вплоть до прописки в паспорте. Это стоит огромных денег для регионального и федерального бюджета. Поэтому лучше свой энтузиазм на обустройство города направьте, а там глядишь и улицы переименовывать не придется, — tonnymmm.
 
А это комментарии из ВКонтакте:
 
- Такое ощущение, будто советское прошлое — не наше прошлое, его нужно забыть и откреститься. И прям сквозит пренебрежением на словах «в честь горячо любимого… трудового класса». Трудовой класс никуда не делся с развалом союза, — Анастасия Бобровская.
 
- Я за то, чтобы вернуть улицам, хотя бы в центре, первоначальные названия. Улица Металлистов — это не подходящее название для пешеходной улицы с историческими зданиями, — Mila Vanilla.
 
- Пассаж про «возвращение достоверных (?) названий тульским улицам» как якобы «лучший подарок юбиляру» — Тульскому кремлю — это пять! А предлагающий в курсе, что ул. Металлистов не только Пятницкая, но и Никольская? А проспект столь ненавистного буржуям Ленина в какую улицу будем переименовывать — Крапивенскую или Киевскую? Какие из этих названий будут достовернее, а? Причём, для последнего именно улицу, никаких проспектов, я настаиваю! — Иван Скорик.
 
- Если предположить, что автор вовсе не хотел стирать столетнюю историю советского времени, а вернуть историческую память центра города, то идея очень правильная. По моему мнению, переименование улиц - это поверхностное решение проблемы. Мало кто задумается, почему Металлистов стала Пятницкой, и полезет в архивы искать, откуда пошло название Пятницкая. Это совсем не про людей и их мышление.
 
Как вариант - организация экскурсий, лекций и новых интересных форматов изучения истории своего города и происхождения названия улиц в том числе.
Если люди будут знать историю своего города, то будут понимать, что названия улиц - это контекстное явление в данный исторический период, — Виктория Герасимова.
 
- Мысль хорошая, но, по мне, придумать названия современные, соответствующие текущим реалиям, развивающие, — Виктор Гудков.

 

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переименование улицстаринные названия

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