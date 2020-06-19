Что туляки думают о переименовании улиц в историческом центре? Мнения и комментарии

Фото из архива Myslo.

Ранее туляк Андрей Колбасинов предложил вернуть тульским улицам старинные названия. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте:

– Осенью состоится празднование 500-летия Тульского кремля. Возвращение достоверных названий тульским улицам (хотя бы в рамках исторического центра) кажется мне самым лучшим подарком юбиляру.

Пятницкая, Посольская, Троицкая, Воздвиженская, Жигалинская, Лопатинская, Почтовая, Ломовский переулок… Можно продолжать, но надо начать хоть с чего-то.

Подробнее — здесь.

Читатели Myslo высказались насчет этой идеи.

- Я всегда за традиции. В этом конкретном случае почему-то жалко денег на переименование, — Светлана Тульская.

- Можно по-разному относиться к проектам, реализованным Андреем. Но то, что он не сидит на диване, а генерирует идеи (многие из которых воплощаются в жизнь) — заслуживает уважения. Для этого нужна как минимум смелость. А критиковать — любой дурак горазд, — maracouzi.

- Материальные затраты на осуществление этого бессмысленного предприятия коммерсант намерен взять на себя? Выгода сомнительная, а неудобств много будет. Пусть авторы инициативы прикрепят к теперешним табличкам с названием улицы таблички с информацией о прошлом названии. Всё пусть сделают за свой счёт. И возражений никаких ни у кого не будет, — berbajs.

- А зачем? Потом лет через 40 придет другой и скажет: «А давайте вернем названия, которые были в двухтысячных, — Бюргер. - Переименовывать можно, когда больше нету проблем, либо решены основные. А тут получается без порток, но в шляпе. Как только дождь проходит — полгорода, как Венеция. Может, сначала ливневые стоки сделают? Тротуары, парковки и т. д. А уж потом будем на тахте возлежать, ковыряться в зубах сто долларовой купюрой и думать, в честь кого и чего переименовать.