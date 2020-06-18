Пятницкая вместо Металлистов: туляк предлагает вернуть улицам города старинные названия

Об этом Андрей Колбасинов написал на своей страничке в соцсети и просит туляков поддержать эту идею.

Андрей Колбасинов – давний друг редакции Myslo и «Слободы», его знают многие туляки – он предприниматель, автор концепций сети «Кофе Культ», общественного пространства «Искра» и чайной «Чайка». Сейчас он – основатель нового чайного проекта «Нитка».

А еще туляки помнят, что Андрей вместе с Вячеславом Терехиным, ныне директором телеканала «Первый Тульский», был автором движения «Тульское море».

Вчера Андрей Колбасинов опубликовал пост о Туле на своих страничках в фейсбуке, ВКонтакте и инстаграме. Приводим его обращение к тулякам:

«В былые времена русские города строились по особому укладу, наполненному смыслом и достоинством.

В имена улиц закладывались важнейшие символы веры, хранившие память о небесных покровителях. Географические названия привязывали улицы к земле и другим городам своего племени. В названиях сохраняли имена купцов и меценатов, вкладывавших свои труды и деньги в родные города.

Со злым ли умыслом или в угоду сиюминутным политическим интересам, в трагическом для России XX веке люди начали неумело перечерчивать карты, создававшиеся веками. У улиц начали отнимать имена, данные при рождении.

На фото я стою на улице Пятницкой (пока улица Металлистов). Имя этой улице было дано в честь храма Параскевы Пятницы, святой, одной из главных покровительниц торгового люда со времен купеческой Гостиной сотни XVI века.

И про Параскеву, и про Сурожскую, и Гостиную сотню любопытный читатель может найти много информации в открытом доступе, чтобы понять, почему так сильно переплетено имя этой святой с самой важной торговой улицей.

Осенью состоится празднование 500-летия Тульского кремля. Возвращение достоверных названий тульским улицам (хотя бы в рамках исторического центра) кажется мне самым лучшим подарком юбиляру.

Пятницкая, Посольская, Троицкая, Воздвиженская, Жигалинская, Лопатинская, Почтовая, Ломовский переулок… Можно продолжать, но надо начать хоть с чего-то.

Я прекрасно понимаю, что смена названий повлечёт за собой расходы и небольшое неудобство, но уверен, восстановление ДНК города и важнейшего элемента городской среды стоит этого.

Готов со своей стороны вести работу по объяснению важности этого для людей, которые не чувствуют этой необходимости. Готов создавать петиции и собирать голоса в поддержку проекта. Если у муниципалитета и области нет денег, готов заняться организацией сбора средств. И, конечно же, поучаствовать собственными.

Я не предлагаю безоговорочно принять мою точку зрения – допускаю, что могу быть в чём-то некомпетентен, могу заблуждаться или не знать каких-то важных обстоятельств.

Но, по моим ощущениям, именно сейчас пришло время, чтобы обсудить вопрос возвращения исторических имён тульским улицам. И принять решение!

В рамках бизнеса мы говорим всегда о концепции проектов. У городов тоже должна быть своя концепция, своя история, тогда в этих городах будут жить вдохновлённые и счастливые люди, тогда недвижимость будет стоить дороже, абсолютно любой бизнес будет чувствовать себя лучше. Будет востребована городская среда, лучше будут работать культурные институции, театры и музеи. Возможно, даже люди захотят навести порядок во дворах своих домов.

Я искренне верю, что решения по поводу судеб городов и их устройства должны исходить от граждан. А самая активная часть общества должна создавать спрос на них. Эти решения не должны спускаться директивно сверху, как это достаточно часто происходит.

Только так можно построить здоровое общество, успешный, богатый и привлекательный город.

Самой важной частью концепции Тулы должны стать люди. Люди, которые любят свой город, почитают его богатейшую историю. Люди, способные принимать решения о судьбе своего Дома, создавать сообщества и инициировать изменения.

Эта инициатива касается каждого!

Этот текст очень похож на открытое письмо. Если бы было так, то его адресантом, конечно же, был бы губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Он показал себя небезразличным к Туле человеком, умеющим реализовывать самые важные и сложные решения. Если и правда идея найдёт поддержку среди вас, моих читателей, я обязательно найду способ донести её до руководства области.

Если вы готовы подключиться к возможной работе по просвещению и пропаганде, дайте знать. Если пойму, что всё это кому-то нужно, будем работать! Если нет – просто разойдёмся».



