Туляк предложил заменить в центре города Ленина на динозавра

Мужчина считает, что «один из символов нашего города прозябает на задворках».

Туляк Григорий Никитушкин на одном из сайтов создал петицию, в которой предложил заменить памятник Ленину, расположенному в центре города, на… скульптуру динозавра! В народе этот памятник зовут «Тёщей».

– Уже много лет главной скульптурной композицией Тулы, ее визитной карточкой является динозавр, установленный возле Тульского областного экзотариума. Тысячи туристов, приезжая в наш город, не упустят возможности остановиться у этого знакового места и сделать фотоснимок на память. Дети и взрослые, жители Зареченского и прочих районов Тулы, проходя мимо, замедляют шаг, чтобы прикоснуться к ящеру.

Я, коренной туляк и патриот, не могу с безразличием взирать на то, как один из символов нашего города прозябает на задворках.

Считаю, что памятник должен занять своё законное место – на постаменте памятника В.И. Ленину у Тульского кремля. При сходстве выразительных средств обеих скульптур памятник динозавру снискал народную любовь, в отличие от «чёрного Ленина», окутанного мрачным флёром советской эпохи, — считает автор.

Петиция адресована губернатору Тульской области.

Уточним: размещение петиции на данном портале никаких конкретных результатов не гарантирует, это только площадка, на которой граждане могут привлечь внимание к той или иной проблеме. Даже количество «необходимых» подписей определяет сам автор петиции. На деле эта цифра не имеет принципиального значения и дает только психологический эффект.

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