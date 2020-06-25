Туляк предлагает убрать памятник Ленина из центра города в Пролетарский парк

Андрея Колбасинова многие туляки знают как автора концепций сети «Кофе Культ», общественного пространства «Искра», чайной «Чайка» и движения «Тульское море». Сейчас он – основатель нового чайного проекта «Нитка».

Неделю назад Андрей опубликовал пост о Туле и предложил вернуть улица города-героя старинные названия https://myslo.ru/news/tula/2020-06-18-pyatnickaya-vmesto-metallistov-tulyak-predlagaet-predlagaet-vernut-ulicam-goroda-starinnye-nazvaniya и предложил убрать памятник Ленину с одноименной площади.

- Осенью состоится празднование 500-летия Тульского кремля. Очень важным явлением, появившимся в ареале Тульского Кремля в лихолетье, является памятник В.И. Ленину на главной площади города.?При всём своём уважении к вождю мирового пролетариата и признании его значительной роли в истории моей Родины, думаю, что даже вместе с Марксом и Энгельсом, его заслуги перед Тулой немного переоценены. Они меркнут рядом со светом многих людей, которые своим трудом, кровью и деньгами создавали родной город. Город, в котором они жили и который любили. У меня есть предложение перенести памятник В.И. Ленину в Пролетарский парк, получивший имя в честь горячо любимого и почитаемого Владимиром Ильичём трудового класса. Я почему-то уверен, что там он получит своё настоящее упокоение, - написал Андрей Колбасинов.

Кстати, убрать памятник Ленину с главной площади Тулы некоторые туляки предлагали – и не раз. Например, в мае 2018 его Григорий Никитушкин создал петицию, в которой предложил заменить памятник Ленину на… скульптуру динозавра, в народе именуемого «тёщей».

Кстати модель памятника В. И. Ленину, что стоит сейчас на главной площади города, скульптор Михаил Захаров разработал в конце 60-х годов. В то время на бронзовую отливку была огромная очередь, и будущего тульского Ленина повезли отливать в Белоруссию. Когда «вождь» прибыл в Минск, выяснилось, что по дороге у скульптуры откололись рука, нога и ботинок. Захарову пришлось срочно ехать в Минск и на месте делать потерянные части. В результате памятник отливали 15 лет, и в Тулу он приехал только в 1983 году.

А вот так выглядела площадь, вернее то место, где ее потом сделали в 60-е годы

Люди старшего поколения считают, что Андрей покушается на великую историю государства Российского. Вот, например, что высказала редакции тулячка Ирина Вячеславовна Лазарева:

- Памятник Ленину на площади чем помешал? Это же наша история. Давайте тогда и Толстого выкинем, и всех остальных... Я была октябренком, пионеркой, комсомолкой, и на груди у меня всегда был значок с Лениным. Я считаю, что переписывать историю - неблагодарное занятие. А Андрей Колбасинов еще слишком молод, чтобы выдвигать такие предложения. Пусть занимается своим бизнесом.

Впрочем, своим оппонентам Андрей уже подготовил ответ на самые часто встречающиеся вопросы.

- Вы хотите перечеркнуть историю! Уподобляетесь радикалам.

- Я уважаю историю своей страны. Считаю, что любого рода память нельзя вычёркивать. Попытки в XX веке были, но они привели лишь к потере корней. Я не использую даже слово «переименовать», а использую формулировку «вернуть исторические имена» - очень важно понять этот подход.

- Кругом ещё много дел и идей, которыми надо было бы заняться

- В этом разделе встречалось абсолютно всё: поменяйте лучше батареи, срочно почините мне медицину и образование, экология страдает, бродячие коты не доедают, газоны нестрижены и пр., и пр. Я прекрасно представляю, что у города есть насущные проблемы и никоим образом не говорю, что от их решения нужно отказываться. Но для себя я определил важнейшей задачей восстановление исторической почвы, на которой только и возможен устойчивый рост и развитие. У меня к этому лежит душа и я буду этим заниматься. Более того, я считаю, что решением насущных проблем вокруг себя может заниматься абсолютно каждый, у кого есть своё мнение и кто готов проявлять инициативу. Иногда, для того, чтобы в подъезде было чисто, нужно просто в нём убраться, а не ждать, когда кто-то сделает это за вас.

- Кому лучше станет?

- Мне станет лучше! Я буду ходить по городу, который смог восстановить свою традицию, и вдохновляться им. Каждому нужно начинать всегда с себя. Я знаю, что таких людей, мечтающих о ренессансе и возрождении, с каждым годом становится всё больше и больше. Лучше станет людям, которые будут вдохновляться своим городом, оставаться здесь жить, или приезжать жить из других городов в семью, которая растёт и развивается. Лучше станет компаниям, которые работают в городе, которые получат лучшую и активную городскую среду. Лучше станет собственникам, чья недвижимость получит историю и дополнительную ценность. Лучше станет инвесторам, которые захотят вкладывать в город свои деньги, зная, что здесь живут люди, готовые развивать свой город и участвовать в его судьбе. Можно очень долго продолжать список «станет лучше», все они имеют своё теоретическое и практическое обоснование, но это уже тема для отдельной большой работы.

- А если через десять-двадцать-пятьдесят лет придёт ещё один такой же и предложит всё переиначить.

- Я являюсь сторонником свободной конкуренции идей и мнений. Любая идея будет достойна обсуждения в изменившемся контексте. Но мне тяжело даже представить, что может заставить людей ещё раз наступать на грабли, на которые мы уже болезненно наступили. Уверен, если мы сейчас консолидировано решим этот вопрос, то возвращаться к нему повторно ни у кого не возникнет желания.

- Почему меня не спросили?

- Повторюсь. Вся эта дискуссия и затеяна с целью обмена мнений и конечного принятия решений по спорным вопросам. Проблема и возникла, когда людям директивно спускали решения в угоду политическим сиюминутным веяниям. Повторять ошибку нельзя. Проблема решится только при достижении консенсуса.

- Памятник Ленину стоит 100 лет никому не мешает.

- Памятник Ленину стоит на центральной площади города с 1983 года. При СССР он не простоял и десятка лет. Массовые переименования - явления позднесоветские, 70е-80е. Нужно чётко отдавать себе отчёт о временных отрезках, о которых идёт речь.

- Вы хотите уничтожить памятник. Это кощунство.

- Речь не идёт об уничтожении. Речь идёт о переносе в более уместную локацию. Скажу больше, памятник является каким-никаким произведением искусства и следом эпохи, у него есть реальный автор. Если кто-то захочет его уничтожить, то я буду против. Представьте картинку: пьяный сосед закатил на кухню коммунальной квартиры мотоцикл. Не нужно уничтожать этот мотоцикл - он ценен. Но его нужно перегнать в гараж, где ему и место. А пьяному соседу нужно доходчиво объяснить, что так поступать не стоит, когда он протрезвеет.

- Памятник Ленину - часть архитектурного ансамбля на главной площади города.

- Архитектурный ансамбль в центре достаточно сюрреалистичный. Вождь, указывающий на православный храм, ЗАГС в торговом центре и памятник прянику. Всё это на фоне императорского дома и кремля. Возможно, нам удастся хоть немного снизить градус диссонанса и переосмыслить роль главной городской площади. Сейчас она представляет из себя выжженную пустыню большую часть года. Возможно, при обсуждении удастся сформировать концепцию нового общественного пространства.

- Вы разжигаете вражду и неприятие.

- Напротив, обсуждение и принятие решений по спорным вопросам ведет к снижению напряжения. Сейчас пришло время, чтобы снизить градус дискуссии и позаботиться о мире для будущих поколений. С каждым годом в дискурс приходят всё новые и новые участники, которые обладают своим мнением, и с этим мнением уже невозможно не считаться. Возникшая дискуссия это лишний раз подтверждает.

P. S. Мало кто из молодежи теперь понимает, о ком вообще идет речь. Зато дети Страны Советов хорошо помнят дедушку Ленина, Владимира Ильича и просто Ильича. Песни и стихи о Ленине, картинки и истории, странные имена детей, названных в честь Ильича, и пр. – обо всем этом читайте в нашем архивном материале здесь. Солидная коллекция памятников Ульянову-Ленину – здесь.

А здесь можно пройти тест на знание ленинских мест в Туле.



