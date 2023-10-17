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Юная тулячка завоевала медали на международных соревнованиях по теннису в Кувейте

Юная тулячка завоевала медали на международных соревнованиях по теннису в Кувейте

Елизавета Зеленова в очередной раз подтвердила звание КМС.

С 9 по 15 октября в Кувейте проходили международные соревнования по теннису категории ITF J30. 14-летняя тулячка Елизавета Зеленова стала обладательницей серебряной награды в парном разряде и полуфиналисткой в одиночном.

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Стоит отметить, что это первые соревнования такого уровня для юной теннисистки. 

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Своим результатом Лиза в очередной раз подтвердила звание КМС по теннису.

Кстати, несмотря на неоднократные приглашения продолжить тренировочный процесс в Москве, спортсменка тренируется в родном городе.

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Обучается Елизавета Зеленова в Гуманитарно-математическом лицее № 1.

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