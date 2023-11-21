Тульская фигуристка Ангелина Палагина вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тулячка Ангелина Палагина выступила на V этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. По результатам короткой и произвольной программы мастер спорта России, спортсменка Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место.

Фигуристка попыталась исполнить тройной аксель в короткой программе, но упала на прыжке ультра-си. Затем исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Тренируется спортсменка под руководством Ирины Назаровой.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, VI этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в Москве 25–26 ноября. Наш регион представят Екатерина Анисимова и Ангелина Палагина.