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Тульская фигуристка Ангелина Палагина вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульская фигуристка Ангелина Палагина вошла в десятку сильнейших на этапе Гран-при

Спортсменка представила короткую и произвольную программы.

Тулячка Ангелина Палагина выступила на V этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. По результатам короткой и произвольной программы мастер спорта России, спортсменка Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место.

Фигуристка попыталась исполнить тройной аксель в короткой программе, но упала на прыжке ультра-си. Затем исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Тренируется спортсменка под руководством Ирины Назаровой.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, VI этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в Москве 25–26 ноября. Наш регион представят Екатерина Анисимова и Ангелина Палагина.

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