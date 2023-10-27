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Туляк Александр Гетманский выиграл общий зачёт Кубка мира по шашкам-64 сезона 2022/23

Туляк Александр Гетманский выиграл общий зачёт Кубка мира по шашкам-64 сезона 2022/23

Это отличный результат. Поздравляем нашего спортсмена!

26 октября международная Федерация шашек IDF официально подвела итоги общего зачёта Кубка мира по шашкам-64 сезона 2022/23. Это 7 этапов в Турции, Узбекистане, Грузии, Болгарии и Замбии, на которых состоялось 21 соревнование с разным контролем времени.

За 2 года в турнирах приняли участие около 270 спортсменов из 27 стран, среди них 33 международных гроссмейстера. Все очки суммировались.

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В итоге двухлетнего марафонского состязания победил туляк Александр Гетманский, набравший 672 очка и ставший первым спортсменом, который побеждал в общем зачёте Кубка мира по стоклеточным шашкам и в общем зачёте Кубка мира по шашкам 64.

Занимается Александр Гетманский под руководством Заслуженного тренера России Бориса Оксмана и экс-чемпиона СССР и мира международного гроссмейстера Юрия Королёва. 

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