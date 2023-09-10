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Тульские велогонщики стали чемпионами России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские велогонщики стали чемпионами России

С победой наших спортсменов поздравил губернатор.

С 5 по 10 сентября в Омске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. Участниками соревнований стали сильнейшие велогонщики страны, в том числе и тульские спортсмены. 

Победителями чемпионата России стали: 

  • в индивидуальной гонке преследования — Наталья Фролова,
  • в гите на 1000 метров с/х — Александр Дубченко,
  • в мэдисоне — Мария Ростовцева и Мария Аверина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил достижения туляков. 

— Воля к победе, собранность и блестящая командная работа помогли вам завоевать золото. Жители тульского края гордятся вашими яркими достижениями, — сказал глава региона.

сегодня, в 17:53 +2
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