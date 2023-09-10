Тульские велогонщики стали чемпионами России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 5 по 10 сентября в Омске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. Участниками соревнований стали сильнейшие велогонщики страны, в том числе и тульские спортсмены.

Победителями чемпионата России стали:

в индивидуальной гонке преследования — Наталья Фролова,

в гите на 1000 метров с/х — Александр Дубченко,

в мэдисоне — Мария Ростовцева и Мария Аверина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил достижения туляков.

— Воля к победе, собранность и блестящая командная работа помогли вам завоевать золото. Жители тульского края гордятся вашими яркими достижениями, — сказал глава региона.