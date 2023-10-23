Туляк Арсений Цынов выиграл первенство мира по шашкам в Турции

22 октября в Турции завершилась быстрая программа (7 минут на всю партию + 3 секунды на каждый ход) первенства мира бразильской версии шашек 64 под эгидой международной Федерации шашек IDF.

На старт швейцарской системы в 7 туров в категории до 17 лет вышли 16 спортсменов из 7 стран.

Чемпионом мира стал мастер спорта из Тулы Арсений Цынов, набравший 11 очков из 14 возможных.

Серебро у Лазиза Муралиева из Узбекистана, у которого 10 очков. Также 10 очков заработал Айсен Егоров из Якутска, в активе которого бронзовая медаль.

Занимается Арсений Цынов под руководством Заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера высшей категории Юрия Хохлова.