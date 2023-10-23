  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Туляк Арсений Цынов выиграл первенство мира по шашкам в Турции - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк Арсений Цынов выиграл первенство мира по шашкам в Турции

Туляк Арсений Цынов выиграл первенство мира по шашкам в Турции

Поздравляем нашего спортсмена!

22 октября в Турции завершилась быстрая программа (7 минут на всю партию + 3 секунды на каждый ход) первенства мира бразильской версии шашек 64 под эгидой международной Федерации шашек IDF.

На старт швейцарской системы в 7 туров в категории до 17 лет вышли 16 спортсменов из 7 стран.

Чемпионом мира стал мастер спорта из Тулы Арсений Цынов, набравший 11 очков из 14 возможных.

Серебро у Лазиза Муралиева из Узбекистана, у которого 10 очков. Также 10 очков заработал Айсен Егоров из Якутска, в активе которого бронзовая медаль.

Ярик-Цын.jpg

Занимается Арсений Цынов под руководством Заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера высшей категории Юрия Хохлова. 

сегодня, в 13:42 +2
Другие статьи по темам
Люди
Арсений Цынов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пьяное ДТП на ул. Октябрьской: количество пострадавших увеличилось до трех
Пьяное ДТП на ул. Октябрьской: количество пострадавших увеличилось до трех
Туляк обвиняет сиделку в краже 5 млн рублей: в истории разбирается полиция
Туляк обвиняет сиделку в краже 5 млн рублей: в истории разбирается полиция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.