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Тулячка Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу
Фото Федерации бокса по Тульской области

Тулячка Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу

Чемпионат России по женскому боксу в Уфе завершился победой нашей спортсменки.

Тулячка Дарья Абрамова в 8-ой раз стала чемпионкой России. Соревнования завершились 11 ноября в Уфе. О результатах сообщили в Федерации спорта по Тульской области.

В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка единогласным решением судей победила Людмилу Воронцову, представляющую Московскую область и Республику Бурятия.

photo_2023-11-11_16-35-08.jpgФото Федерации бокса по Тульской области

Всего в ходе турнира Дарья Абрамова провела четыре поединка, победив на пути к финалу Анну Платонову из Краснодарского края, Татьяну Перцеву из Астраханской области и Евгению Лочканову Челябинской области.

Также Тульскую область представляли Аята Магомедова в весовой категории 50 кг и Варвара Басова в категории 60 кг. Возглавлял нашу команду Андрей Зайцев.

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сегодня, в 17:56 0
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Люди
Дарья Абрамова
Место
федерация бокса по Тульской области

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