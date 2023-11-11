Тулячка Дарья Абрамова стала восьмикратной чемпионкой России по боксу

Фото Федерации бокса по Тульской области

Чемпионат России по женскому боксу в Уфе завершился победой нашей спортсменки.

Тулячка Дарья Абрамова в 8-ой раз стала чемпионкой России. Соревнования завершились 11 ноября в Уфе. О результатах сообщили в Федерации спорта по Тульской области.

В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка единогласным решением судей победила Людмилу Воронцову, представляющую Московскую область и Республику Бурятия.

Фото Федерации бокса по Тульской области

Всего в ходе турнира Дарья Абрамова провела четыре поединка, победив на пути к финалу Анну Платонову из Краснодарского края, Татьяну Перцеву из Астраханской области и Евгению Лочканову Челябинской области.

Также Тульскую область представляли Аята Магомедова в весовой категории 50 кг и Варвара Басова в категории 60 кг. Возглавлял нашу команду Андрей Зайцев.