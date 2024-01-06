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Гейзер из прорвавшейся трубы на ул. Вильямса в Туле: в дома вернулось отопление

Гейзер из прорвавшейся трубы на ул. Вильямса в Туле: в дома вернулось отопление

Сейчас ведутся восстановительные работы на системе горячего водоснабжения.

Администрация Тулы прокомментировала коммунальную аварию на ул. Вильямса в Туле: 

— В настоящее время специалисты АО «Тулатеплосеть» проводят аварийно-восстановительные работы на системе горячего водоснабжения. Отопление работает в штатном режиме. Вопрос находится на контроле администрации города Тулы.

Напомним, в одном из дворов Пролетарского округа Тулы утром 6 января прорвало теплотрассу. Кипяток фонтаном бил из-под земли. Из-за происшествия, многоквартирный дом на ул. Вильямса остался без отопления. Еще в нескольких домах нет горячей воды.

Видео с места происшествия очевидцы прислали в сообщество «Тула жесть»:

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Автор:
сегодня, в 14:14 +1
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