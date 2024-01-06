В Туле в Рождественскую ночь увеличат время работы трамваев

Два маршрута будут курсировать до 01.30.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, в Рождественскую ночь с 6 на 7 января будет увеличено время работы трамвайных маршрутов № 9 и № 14 до 01.30. Проезд будет стоить, как основной ночной тариф, — 40 рублей.

Другой общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию.

Также 7 января не будет взиматься плата за пользование платного парковочного пространства. Для удобства жителей и гостей города будут работать 2 и 3 парковки у здания правительства Тульской области.