Тульские каратисты стали победителями первенства мира

Воспитанники Федерации карате Тульской области выступили на чемпионате и первенстве мира по всестилевому карате, которые проходили в Орле. В соревнованиях приняли участие более 2800 спортсменов из России, Австрии, Азербайджана, Германии, Индии, Казахстана, Кубы, Греции, Турции и др.

Ранее Myslo писал, что на чемпионате в категории ката 18 лет и старше Максим Демичев занял первое место, став первым в Тульской области мастером спорта международного класса по всестилевому карате. А команда в составе Дмитрия Кобзева, Степана Аничкина и Максима Демичева одержала победу в командном зачёте.

Отлично выступили туляки и на первенстве мира. Так, Мария Зотова стала победительницей, а Варвара Козлова — бронзовым призером в категории ката для возрастной группы 12-13 лет. Александра Савонова заняла второе место в двоеборье.

Среди юношей 14-15 лет Александр Демичев в ката и Глеб Балакин в двоеборье заняли первое и третье места соответственно.

В других возрастных группах и категориях наши спортсмены также выступили достойно. Дмитрий Кобзев стал бронзовым призером по ката в возрастной категории 16-17 лет, Степан Аничкин занял второе место в ката 18-20 лет.

В командном ката в возрастной категории 12-13 лет Варвара Козлова, Александра Савонова, Мария Зотова стали победительницами, заняв первое место на пьедестале.

В командном ката в возрасте 16-17 лет первые места заняли Григорий Козлов, Ярослав Варнавский и Дмитрий Кобзев.

Серебряными призерами в возрастной категории 14-15 лет стали Глеб Балакин, Кирилл Сорокоумов, Александр Демичев.

На международном фестивале юные каратистки Ксения Романова, Валерия Ивлиева и Маргарита Новосильцева завоевали серебро в командной категории ката для возрастной группы 10-11 лет.

Тренеры ребят — Вугар Ахмедов и Галина Ким.