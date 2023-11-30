Вверх, пока хватит кислорода: как живут тульские парапланеристы

Фото Вадима Ардашева

Myslo побывал на тренировке лётного клуба и узнал, как не бояться высоты и искать свое предназначение не на земле, а в воздухе.

Проект «Тульское небо» основали 10 лет назад, в 2013 году. Группа инициаторов, связанных с лётным спортом, захотела научить детей летать на парапланах. Сегодня Тульская федерация спорта сверхлегкой авиации базируется на аэродроме Мясново. Какими направлениями занимаются дети и как они тренируются зимой? Myslo узнал из первых уст.

Итак, объяснения «для чайников». Направлений спорта в сверхлегкой авиации — десятки.

В Туле есть параплан, дельтаплан, паралет, мотопараплан, а также дельталеты — микросамолет и автожир.

На базе аэродрома в Мясново находятся сразу три учреждения: Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области, авиационно-спортивный технический клуб «Пилот71» и Федерация парашютного спорта Тульской области. Заведует всем член общественной палаты Тульской области Елена Бобкова.

Началось все просто. Когда-то давно Елена полетала, прыгнула с парашютом, а затем познакомилась с тульскими пилотами дельтапланов, парапланов — все они тренировались на территории тульского ДОСААФ. В 2012 году организация продала территорию аэроклуба, потому что он находился в стадии банкротства. Спортсменов, можно сказать, выгнали на улицу. Тогда Елена Бобкова решила объединить ребят. Кто-то уже продал оборудование, кто-то — упаковал в гаражах, а оставшаяся команда переехала на базу Ясногорского охотхозяйства.

— И тогда решила: кто, если не я? Начала изучать дисциплины, потом зарегистрировала федерацию в Минюсте, получила аккредитацию в Минспорте, изучила грантовую тему. А когда появились дети в клубе — захотелось продолжить.

Изначально хотели привлечь к авиационному спорту сирот. Какое-то время их привозили на занятия. У детей, конечно, горели глаза, но, чтобы летать на параплане, нужны постоянные тренировки. А воспитанникам интернатов покидать учреждение проблематично.

Вектор слегка сменили: начали искать инициативных детей не только в Туле, но в райцентрах. Сейчас на тренировки приезжают подростки из Донского, Новомосковска, Киреевска.

— В каждом районе области есть знакомые лидеры из администраций и школ. Звоню каждому, говорю: «Погода хорошая, собирай детей!» — рассказала Елена Бобкова.

Сначала дают минимальный запас знаний, рассказывают о спорте, парапланах, дают «наземку» (наземная подготовка. — Прим. ред.) побегать, совершают ознакомительные полеты с инструкторами.

— А потом дети хотят остаться. Инструкторы у нас от бога! Мне кажется, ни в одном регионе таких нет. Фанаты своего дела! — восхищается Елена.

В 2020 году подумали о том, почему бы не вывезти детей в горы. Подали заявку в Фонд президентских грантов, закупили необходимое оборудование. Отправились на гору Клементьева в Крым. В 2022 году, когда небо над республикой закрыли, облюбовали Пятигорск. И вот с прошлого года дружная команда парапланеристов и волонтеры, занимающиеся военно-патриотической подготовкой, ездят на Кавказ.

Слет на горе Юца, осень-2023.

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Совместил воспитание сына с работой

Буквально в начале ноября ребята ездили на гору Юца. А вообще парапланеризм — это сезонное занятие?

Сергей Зимин — кстати, полковник ВДВ в запасе — рассказал: перерыв в полетах длится с сентября по май. Бояться, что навыки уйдут, не стоит. Бывает, что человек год не летает, а подходит к крылу, тренируется 10-15 минут — и летит.

Зимой парапланеристы повторяют теорию, делают «наземку». В этом году осень была теплой, и в октябре еще летали на паралете, а потом всей командой уехали на Кавказ.

— Вот тогда и был крайний полет. Крайний, не последний! В авиации и ВДВ этого слова избегают, — улыбается Зимин.

До 2010 года Сергей был начальником факультета в Тульском артиллерийском инженерном институте. Имел в подчинении около 700 курсантов от 18 до 22 лет. 13 лет назад понял, что хочет направить потенциал в другое русло. С подростками до этого не работал. Для него они были загадкой. Тогда он привлек к занятиям 16-летнего сына Ивана, совместил воспитание своего ребенка с других детей.

— Да и они, можно сказать, стали моими, — отметил Сергей. — Мы хотим, чтобы дети дружили с небом! Неважно, станет ли это профессией или останется увлечением.

Но так получается, что, тренируясь здесь годами, многие выпускники «‎Тульского неба» все-таки хотят связать жизнь с авиацией. В советское время все летчики и авиаконструкторы начинали покорять небо с безмоторных летательных аппаратов — планеров. Оно и верно: всегда приступаешь к грандиозным свершениям с малого… А где начинаются тульские летчики?

Слет на горе Юца, осень-2023.

«Из чего же сделаны наши девчонки...»

Екатерина Срослова занимается в авиаклубе три года. Ей семнадцать, она планирует поступать в летный институт в Санкт-Петербурге.

— Все просто: пришла, попробовала, понравилось, стала заниматься. Летала и на Клементьева, и на горе Юца, — рассказала Екатерина. — Это очень волнующе, захватывает! У меня уже третий разряд по парашютному спорту. Но это звучит грандиозно, а на самом деле — всего три прыжка. Эмоции от прыжка незабываемы, но мало — секунд шестьдесят. А на параплане можно парить час. Да сколько захочешь, пока световой день и термичка* есть!

*Термичка — это воздушный пузырь, образующийся, когда солнце нагревает землю, там температура на один градус больше, чем в окружающей среде. Пузырь образует восходящие потоки.

Параплан — как полотнище: только крыло и подвеска, в которой сидишь. Суть в том, чтобы найти гору с хорошим склоном, взобраться повыше туда, где нет турбулентности из-за деревьев, и, хорошенько разбежавшись, взлететь.

— Если ты на параплане попадаешь в пузырь, то тебя начинает поднимать. На первый взгляд покажется, что учиться летать на параплане очень тяжело. Но несколько занятий на земле — и можно легко оказаться в небе и уверенно управлять. Разбегаешься, идешь навстречу ветру. Он подхватывает тебя, и начинаешь парить. Если нет подогретого воздуха — полетишь вниз по склону. Если есть — можно летать, сколько хочется.

Чтобы поступить в институт гражданской авиации, нужно сдать профильную математику, физику. Средний проходной балл — от 260. Минимальный — 240. А еще врачебно-летная экспертиза, где главное — отсутствие противопоказаний. Могут не пропустить даже из-за искривления носовой перегородки.

Что касается спортивных нормативов, девочкам придется пробежать 1 км и 2 км, стометровку и сдать подтягивания.

Отучиться в вузе на летчика в России можно только в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Есть, конечно, еще и лётные училища, но это не подходит для нашей героини.

— Учусь хорошо, иду на медаль, даже если в этом году не поступлю, пойду в следующем.

Не хочу работать в офисе. Хочу летать!

«Смотрю — подо мной ничего нет, а я лечу спокойно»

— Никогда не угадаешь, сколько времени потребуется, прежде чем ребенок начнет летать самостоятельно, — рассказала про одну из учениц Елена Бобкова. — Наша Кира — уникальная. Дети тренировались все лето, чтобы полетать в Пятигорске. И тут приходит Кира. Ей 13, но она показывает результаты с первого занятия! Моментально все схватила и сразу полетела сама.

Сейчас Кире Дитрих уже четырнадцать. Она из тех, кто ездит заниматься в Тулу из Киреевска. Долгие годы в клубе занимался ее брат, и она «пошла по стопам».

Полет Киры на горе Юца, осень-2023.

— Первый полет — страшно?

— И да, и нет. Полетела с горы спокойно. А потом смотрю — ничего нет подо мной. А я лечу! Приземлилась, конечно, в первый раз не очень — «подушку» не сделала. Но все закончилось благополучно.

В последнее время начала думать: «Как я вообще держусь там?» Но взрослые мне доверяют, отправляют одну, дают рацию и говорят: «Ты уже опытная, сама лети!»

— Как побороть страх перед полетом?

— Главное понять, нравится тебе или нет. Если не нравится, какой смысл ходить на занятия?..

В будущем Кира хочет стать тренером. И кажется, обучать — это точно про нее. Увидев интерес, сразу начинает рассказывать основы.

«Пока хватает кислорода»

На что похоже управление парапланом? Автомобиль? Велосипед? Квадроцикл?

— Когда вы управляете тем, что имеет опору, — это одно, — пояснила Елена. — Заглох, встал, растерялся, собрался, завелся, поехал. А здесь ты в воздухе — не остановишься и не выйдешь. Мы должны быть на сто процентов уверены в навыках детей.

Как высоко можно подняться?

— Смотря какая цель. Если на дельталете летим, к примеру, в Заокский район — спокойно поднимаемся на 800-1000 метров. В случае отказа двигателя пилот всегда подберет площадку с воздуха и приземлится.