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Туляк стал первым в истории региона мастером спорта международного класса по всестилевому карате

Туляк стал первым в истории региона мастером спорта международного класса по всестилевому карате

Поздравляем Максима Демичева!

В Орле с 5 по 11 ноября проходят чемпионат и первенство мира по всестилевому карате. В турнире участвуют 429 спортсменов из Австрии, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Молдовы, Республики Беларусь, России, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и др.

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Первый соревновательный день принёс потрясающий результат для Тульской области. Чемпионом мира среди мужчин в категории ката стал Максим Демичев. Спортсмен является членом сборной России, три года подряд становился первым на спортивной арене страны. Карате занимается с 6 лет. 10 ноября ему исполнится 22 года, и, по словам Максима, он сам сделал себе лучший подарок. Этим результатом каратист обеспечил себе звание мастера спорта международного класса. Это первый в истории Тульской области МСМК по всестилевому карате.

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Подготовили спортсмена главный тренер сборной Тульской области по всестилевому карате Галина Ким и руководитель Федерации каратэ региона Вугар Ахмедов.

Второе золото Максим Демичев, а также Дмитрий Кобзев и Степан Аничкин завоевали в командном ката. В тройке таким составом ребята тренируются уже год и успели выиграть чемпионат России.

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В оставшиеся дни младший состав команды из спортсменов 12-17 лет будет соревноваться за 7 комплектов медалей.

сегодня, в 12:14 +1
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