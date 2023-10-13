PHARAOH, Егор Крид и Шуфутинский: 8 главных концертов осени

2 ноября в Concert Hall с презентацией нового альбома WILD EA$T выступит Saluki.

Saluki — амбициозный артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса, бесконечных поисков себя и попыток разобраться в происходящем, усиленная вниманием к деталям.

Сегодня за плечами у Saluki несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» — пожалуй, лучший релиз 2019, показавший всю неординарность и отточенный флоу артиста — и совместный со 104 альбом «Стыд или слава», надолго зависший на первых строчках музыкальных чартов.

Второй полноформатный альбом под названием «WILD EA$T» слушатели Арсения ждали три с половиной года. И дождались — релиз из 25 треков при участии звездных гостей (от ATL, Markul, Feduk и OG Buda до Басты и Найка Борзова) состоялся 21 апреля.