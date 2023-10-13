PHARAOH, Егор Крид и Шуфутинский: 8 главных концертов осени

Из окна предательски тянет холодом, а значит пора подумать, как греться и веселиться в ближайшие два месяца. Позаботились о вас и собрали 8 топовых концертов второй половины осени.
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
Пионерлагерь едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.
Где: Backstage.
Стоимость: от 2500 руб.
Saluki
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
2 ноября в Concert Hall с презентацией нового альбома WILD EA$T выступит Saluki.
Saluki — амбициозный артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса, бесконечных поисков себя и попыток разобраться в происходящем, усиленная вниманием к деталям.
Сегодня за плечами у Saluki несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» — пожалуй, лучший релиз 2019, показавший всю неординарность и отточенный флоу артиста — и совместный со 104 альбом «Стыд или слава», надолго зависший на первых строчках музыкальных чартов.
Второй полноформатный альбом под названием «WILD EA$T» слушатели Арсения ждали три с половиной года. И дождались — релиз из 25 треков при участии звездных гостей (от ATL, Markul, Feduk и OG Buda до Басты и Найка Борзова) состоялся 21 апреля.
PHARAOH
11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.
Весной 2023 прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.
STIGMATA