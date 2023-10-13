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PHARAOH, Егор Крид и Шуфутинский: 8 главных концертов осени
Фото Алексея Пирязева

PHARAOH, Егор Крид и Шуфутинский: 8 главных концертов осени

Myslo рассказывает, на выступления каких групп и исполнителей сходить в октябре и ноябре.

Из окна предательски тянет холодом, а значит пора подумать, как греться и веселиться в ближайшие два месяца. Позаботились о вас и собрали 8 топовых концертов второй половины осени.

Пионерлагерь Пыльная Радуга

Когда: 14 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

Пионерлагерь Пыльная Радуга
 
14 октября в Concert Hall выступит группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Пионерлагерь едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.
 

ATL

Когда: 17 октября, вторник, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 2500 руб.

ATL
 
17 октября в Backstage выступит ATL. Исполнитель отправляется в большой осенний тур по России при традиционной поддержке команды ACIDHOUZE — Ичи, Ripbeat и барабанщика группы [Amatory] Даниила Светлова. В программе треки с альбомов «Марабу», «Лимб», «Кривой эфир», «Радио Апокалипсис» и др. 
 
Когда: 30 октября, понедельник, 19.00.
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 1500 руб.
 
Егор Крид
 
30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.
 

Saluki

Когда: 2 ноября, четверг, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

Saluki
 

2 ноября в Concert Hall с презентацией нового альбома WILD EA$T выступит Saluki.

Saluki — амбициозный артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии. Его песни — это музыка хаоса, бесконечных поисков себя и попыток разобраться в происходящем, усиленная вниманием к деталям. 

Сегодня за плечами у Saluki несколько мини-альбомов, полноформатный дебютный «Властелин Калек» — пожалуй, лучший релиз 2019, показавший всю неординарность и отточенный флоу артиста — и совместный со 104 альбом «Стыд или слава», надолго зависший на первых строчках музыкальных чартов.

Второй полноформатный альбом под названием «WILD EA$T» слушатели Арсения ждали три с половиной года. И дождались — релиз из 25 треков при участии звездных гостей (от ATL, Markul, Feduk и OG Buda до Басты и Найка Борзова) состоялся 21 апреля. 

 

PHARAOH

Когда: 11 и 12 ноября, суббота, воскресенье, 19.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
 
PHARAOH
 

11 и 12 ноября в Concert Hall выступит PHARAOH. Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа.

Весной 2023 прогремели мощные шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга, и теперь начинается новая концертная глава артиста — программа из главных треков и свежих релизов пронесется по стране в рамках тура.

 

STIGMATA

Когда: 11 ноября, субботау, 18.00.
Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб.
 

STIGMATA

11 ноября в Backstage выступит группа STIGMATA. Тучи сгущаются, становится холоднее, но мы не дадим вам замерзнуть! STIGMATA приезжает с огненным шоу, которое разожжет ваши сердца! Вспомним жаркую юность вместе с легендарными хитами и заглянем в холодное будущее вместе с новыми триллерами и боевиками.
Когда: 25 ноября, суббота, 19.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1800 руб.
 
Дора
 
25 ноября в Concert Hall выступит Дора — одна из главных молодых поп-артистов и инфлюенсеров в России, создательница авторского жанра кьют-рок: громкая, но мелодичная музыка с текстами о любви, дружбе и внутренних переживаниях.
 
Когда: 28 ноября, вторник, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1900 руб.
 

Михаил Шуфутинский

28 ноября в Городском концертном зале состоится юбилейный концерт любимого исполнителя шансона – Михаила Шуфутинского – 75. У настоящих ценителей этого музыкального жанра будет уникальная возможность лично поздравить артиста с праздником.
 
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:10 0
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